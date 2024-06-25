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فريق التحرير

26 يونيو 2024

بعد تنافسهما في لعبة إلكترونية.. أمريكي يقطع مسافة 1800 كم لقتل آخر

منوعات
بعد تنافسهما في لعبة إلكترونية.. أمريكي يقطع مسافة 1800 كم لقتل آخر

وفقا لموقع شبكة “سي بي إس”، قرر شاب في الولايات المتحدة السفر من نيوجيرسي إلى فلوريدا “المسافة تصل إلى 1800 كيلومتر”، للانتقام من آخر بسبب شجار معه على الإنترنت، بعد تنافسهما في إحدى الألعاب الإلكترونية، حيث قالت الشرطة، إن رجلاً محتجز بتهمة الشروع في القتل من الدرجة الثانية بعد أن هاجم شخصًا آخر بمطرقة.

وتمكن كانغ من دخول منزل الضحية في شاطئ فرناندينا لأن الباب الأمامي كان مفتوحاً، بحسب ليبر. وقال الشريف إن كانغ، الذي كان يرتدي ملابس سوداء وقفازات وقناعا، هاجم الضحية، وانتهى الأمر بهما إلى النضال على الأرض.

وعزم إدوارد كانج، البالغ من عمره 20 عامًا، على قتل المجني عليه، حيث مكث في فلوريدا في أحد الفنادق، ثم اشترى مطرقة وكشافًا للإضاءة، وتوجه بعدها إلى منزل خصمه، الذي لم يتم الكشف عن هويته.

ووفق موقع شبكة “سي بي إس”، كشفت الشرطة أن المتهم دخل منزل خصمه من الباب الأمامي، الذي تبين أنه لم يكن موصدًا، ثم صعد إلى غرفته وبدأ يضربه بالمطرقة على رأسه، وعندما أخذ الضحية بالصراخ استيقظ زوج أمه، الذي تدخل لإنقاذه وأبلغ الشرطة.

ووصلت الشرطة التي وجدت الدماء في مدخل المنزل وغرفة المجني عليه، ونقلته والجاني إلى المستشفى، وفيما يعاني المجني عليه من إصابات خطيرة في الرأس إلا أنها لا تهدد حياته، بينما نقل الجاني للسجن، ويواجه تهمتي الشروع في القتل والسطو المسلح.

ولم يكشف المتهم أسباب جريمته كاملة، مدعيًا في التحقيقات أن “المجني عليه شخص سيئ على الإنترنت”، قبل أن يستفسر عن المدة التي سيقضيها في السجن قبل أن يعود إلى منزله.

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