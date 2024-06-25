الخطة بدأت عبر موقع للتواصل.. “مُشرد تورنتو” قتلته عصابة من الأطفال

في تفاصيل مرعبة، تجمعت ثماني فتيات، تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عامًا، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ووضعن خطتهن الكاملة لأحداث تشبه سلسلة فيلم “Purge” الشهير. لاحقًا ستعترف 4 منهن بما شاركن في ارتكابه في إحدى ليالي ديسمبر من العام 2022.

كان كين لي، البالغ من العمر 59 عامًا، يعيش في نظام للمأوى في تورنتو (أكبر مدن كندا) في سبتمبر، دون أي من أفراد أسرته، ينام ليلته تلك محتضنًا زجاجة من الكحول، ثم بدأت الأحداث.

ماذا حدث في ليلة تورنتو الدامية؟

لم تعتاد كندا تجمعات الفتيات المتسكعين في الشوارع ليلًا، إلا أن هذا حدث ليلتها، بعد أن اجتمعن الفتيات الثماني عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي يخططن لجريمتهن.

“لقد كنت في الشرطة منذ ما يقرب من 35 عامًا ما رأيته يجعلني أؤمن أن كل شيء ممكن في هذا العالم. ثماني فتيات صغيرات ومعظمهن دون سن 16 عامًا. إذا لم يكن هذا مقلقًا وصادمًا للجميع، فنحن جميعًا في ورطة بصراحة تامة”، قال المحقق الرقيب تيري براون من فرقة جرائم القتل في شرطة تورنتو، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، متحدثًا عن تفاصيل الجريمة.

وفق المحقق براون، فإن الفتيات الثماني دخلن في مشادة في وقت سابق من الليل في المنطقة التي تجمعن بها، وهن من أماكن مختلفة من المدينة ولسن بنات حي واحد.

يضيف: “التقين ببعضهت البعض من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. لا نعرف كيف أو لماذا التقين في ذلك المساء، ولماذا كانت الوجهة وسط مدينة تورنتو. لا نعرف كم من الوقت كانوا على دراية ببعضهم البعض”.

تقول الشرطة إن الفتيات الثماني شاركن أولًا في “حشد” للمراهقين، ثم على ما يبدو “أردن أن يصنعن اسمًا لأنفسهن والوصول إلى مرحلة إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي”، فقررن التوجه إلى “كين لي”، الذي كان نائمًا يحتضن زجاجته.

تعتقد الشرطة أن الفتيات المتهمات تصرفن جميعًا بشكل منسق. إذ تجمعن حول الرجل وحاولن سلبه زجاجة الكحول، واعتدين عليه بأسلحة كانت بحوزتهم ثم طعنوه طعنة قاتلة.

القبض على عصابة الأطفال

نُقل “لي” لاحقًا إلى المستشفى حيث أدلى بتفاصيل عن واعقة الطعن التي تعرض لها، ثم توفي بعد فشل محاولات إنقاذه. وقد ألقي القبض على الفتيات الثماني. وقالت الشرطة: وقال: “إنهم جميعا مذنبون بنفس القدر”. “ليس هناك شك في أذهاننا أنهن جميعًا عملن في هذه الجريمة ككيان واحد في عقلية غوغائية اختارت مهاجمة هذا الرجل عشوائيًا”.

وهذا ما أثبتته الشرطة بعد ضبط عدد من الأسلحة كانت بحوزة الفتيات المتهمات. “ثلاث من هؤلاء الفتيات سبق لهن أن واجهن الشرطة في وقائع أخرى.. من الغريب أنهن التقين رغم محال سكنهن المختلفة ووجدن طريقهن إلى وسط مدينة تورنتو، ثم ارتكبن هذه الجريمة”؛ قال المحقق براون، الذي أكد على صدمة أسرهم مما وقع.

عصابة الأطفال.. المحاكمة والاعتراف

لم تعلن السلطات الكندية عن أسماء الفتيات المتهمات، التزامًا بموجب القانون لأنهن دون السن القانونية. وقد مثلن أمام المحكمة لأول مرة وما زالن رهن الاحتجاز في انتظار المحاكمة بينما اعترفت أربعة منهن بالجريمة، كانت آخرهما بالأمس 25 يونيو الجاري، وفق ما نقلته شبكة “CBS News”.

ووفقًا للإحصاءات الصادرة عن دائرة شرطة تورنتو، أبلغت المدينة عن 71 جريمة قتل في عام 2022، بما في ذلك 17 حالة وفاة طعنًا. بينما في العام الماضي، أبلغت المدينة عن 73 جريمة قتل، بما في ذلك 24 حالة طعن.