صن داونز يرفض رحيل نجمه للدوري السعودي

كشفت بعض التقارير الصحفية عن سبب رفض صن داونز الجنوب إفريقي رحيل أحد لاعبيه للدوري السعودي.

وكشفت صحيفة “سوكر لادوما” الجنوب أفريقية عن أنه في نهاية موسم 2022-2023 الذي أنهى فيه اللاعب شالوليلي البطولة المحلية في صدارة الهدافين ب 12 هدفا، تلقى ناديه عرضا سعوديا.

وأشارت أيضا إلى أن العرض كان يقدر بنحو 2 مليون دولار – دون الكشف عن هوية النادي السعودي – لكن صن داونز رفض رحيل لاعبه.

وأضاف التقرير وفقا لمصدر بالنادي أن صن داونز رأى أن مليوني دولار ليس بالعرض المغري لأن المبلغ يمثل القيمة السوقية الفعلية للاعب، ومن ثم لا يوجد مغريات كبيرة للتخلي عن أحد الأعمدة الرئيسية