يسرا وأحمد عز يقدمان “ملك والشاطر” على مسرح بكر الشدي ضمن فعاليات “موسم الرياض”

عقد مساء أمس الثلاثاء في مسرح بكر الشدي بالبوليفارد سيتي بالعاصمة الرياض، المؤتمر الصحفي الخاص بمسرحية “ملك والشاطر” من بطولة الفنانة يسرا والنجم أحمد عز، وتعرض بدءاً من يوم غدٍ (الأربعاء) حتى السادس من يوليو.

وخلال المؤتمر الصحفي أكدت الفنانة يسرا التي تقدم أول عرض مسرحي لها ضمن فعاليات موسم الرياض، سعادتها بهذا العمل الذي يقدم لجمهور متعطش ومحب للفن والأعمال المميزة، مشيدة بالتعاون الفني بين السعودية ومصر، معبرة عن سعادتها بالتعاون مع أحمد عز في هذه المسرحية، بعد أن حققت نجاحها في الدراما. وأشادت يسرا بان المسرح في السعودية أعاد الانتعاش إلى الفن المسرحي المصري، وهذا لم يتوقف فقط على المسرح بل في كل المجالات.

وأضافت: “كان حلمي أن تكون عودتي على مسرح موسم الرياض، والحمدلله تحقق الآن في العمل مع أحمد عز، وأشكر هيئة الترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ الذين قدموا لنا كل الإمكانيات للخروج بعمل مشرف”.

ولفتت يسرا إلى أنها تسعد بالجمهور السعودي والتي وصفته بانه متذوق جداً للفن من زمن طويل وهذا يعطينا الطاقة للعمل والإبداع.

من جهته، قال أحمد عز إنه سعيد بهذا التعاون الذي يجمعه بالفنانة يسرا التي كانت سبباً في تعلمه الكثير منذ البدايات. مضيفاً أن الجمهور السعودي لديه الذوق الرفيع الذي يشجع أي فنان على النجاح.

وثمن عز للهيئة العامة للترفيه دعمها للفنون، مشيراً إلى أن المسرحيات التي تقام في موسم الرياض هي فرصة للمواهب الشابة لتقديم أنفسهم بشكل متميز على خشبة المسرح.

وأضاف إلى أن الدعم المقدم من هيئة الترفيه ومن معالي المستشار تركي آل الشيخ كان له الدور الكبير في نجاح الأعمال التي نصورها ونقدمها في السعودية.

يذكر أن قصة المسرحية تدور حول “الشاطر حسن” الذي يخوض مغامرة كبرى للحصول على (السعسع الأسود)، من أجل انقاذ الملكة مَلَك “ست الكل” وفك السحر الذي أصابها وجعلها تنام طوال العام وتستيقظ يوماً واحداً فقط .. فينطلق “الشاطر” في رحلة مليئة بالمغامرات ليمر بالعديد من الأراضي والجزر.. فهل سيستطيع الشاطر حسن الحصول على السعسع وفك سحر “مَلك ست الكل”؟

ويشارك في المسرحية إضافة إلى بطليها يسرا وأحمد عز، كل من سيد رجب، وشيماء سيف، ومصطفى غريب. ومن تأليف وإخراج محمد المحمدي.