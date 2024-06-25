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فريق التحرير

26 يونيو 2024

شارك في “قراصنة الكاريبي”.. سمكة قرش تقتل “بحارا أسطورياً”

منوعات
شارك في “قراصنة الكاريبي”.. سمكة قرش تقتل “بحارا أسطورياً”

قالت السلطات الأسترالية، إن راكب أمواج بارعًا وممثلًا عرضيًا توفي بعد إصابته بجروح قاتلة في هجوم سمكة قرش قبالة جزيرة أواهو في هاواي، حيث كان الأمريكي تامايو بيري، حارسًا محترفًا لسلامة المحيطات في مدينة هونولولو.

وقال شاين إنرايت من إدارة خدمات الطوارئ في هونولولو، يوم الأحد، في مؤتمر صحفي بثته قناة  Hawaii News Now التابعة لشبكة CBS ، إن بيري تعرض للهجوم أثناء قيامه بركوب الأمواج بالقرب من جزيرة جوت بعد ظهر يوم الأحد.

وقال إنرايت، إن إدارات الشرطة وخدمات الطوارئ الطبية استجابت لشاطئ ماليكاهانا على الشاطئ الشمالي في أواهو قبل الساعة الواحدة بعد الظهر مباشرة بعد أن أبلغ أحد المتصلين عن رؤية راكب أمواج يبدو أنه عانى من لدغات سمك القرش وأصيب بجروح قاتلة.

وأضاف، أن رجال الإنقاذ أحضروا بيري إلى الشاطئ بواسطة دراجة نارية وساعد المسعفون في إعلان الوفاة، مشيراً إلى أن بيري، الذي عمل منقذًا على الساحل الشمالي، بدأ حياته المهنية مع قسم سلامة المحيط في يوليو 2016.

ووصف رئيس بلدية هونولولو ريك بلانغياردي تامايو بأنه ‏كان “بحارا أسطورياً”، معرباً عن أسفه لـ”الخسارة المأسوية”.‏

وعُرِف بيري في هوليوود بأدواره المساعدة وأبرزها ‏Pirates of the ‎Caribbean‏ (قراصنة الكاريبي).‏

واكتسب راكب الأمواج المحترف السابق هذا شهرة في مطلع ‏العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كواحد من ‏المتخصصين في ركوب الأمواج من نوع “بايبلاين”، التي تُعدّ ‏من الأخطر في العالم ويتميز بها شاطئ “ثورث شور” الشهير ‏في أواهو.‏

 

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