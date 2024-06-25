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26 يونيو 2024

تركي آل الشيخ: سالم الهندي سبب تأخر مسرح عبد المجيد عبد الله.. والأخير يرد

منوعات
تركي آل الشيخ: سالم الهندي سبب تأخر مسرح عبد المجيد عبد الله.. والأخير يرد

وصلة مزاح شهدها حساب رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، على “إكس”، بعدما نشر تغريدة ساخرة حول سبب تأخر مسرح الفنان عبد المجيد عبد الله.

“آل الشيخ”، مازح الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للموسيقى سالم الهندي، بتغريده حمله فيها مسؤولية تأخر بناء المسرح، قائلًا: “متى مسرح عبدالمجيد؟! ترا سالم اللي معطلنا ما اختار الأرض من 6 شهور.. ترا إذا تأخر علينا بنسميه مسرح مخارش”.

وقد تفاعل الفنان عبد المجيد عبد الله مع التغريدة، قائلًا: “أهلين أبو ناصر أنا أحس سالم ما يبي”، ليرد آل الشيخ: “واضح إنه ما يبي شكله يبي يسميه العراب”.

ليرد الكاتب الصحفي عبد الله مخارش، قائلًا: “يشرفني يبوناصر.. وأتمنى من الأستاذ سالم الهندي يواصل التأخير”.

وفي وقت سابق أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه إطلاق مسرح عبد المجيد عبد الله في جدة ومسرح رابح صقر بالشرقية قريبًا.

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