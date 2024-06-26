استقرار أسعار الذهب عند 2319.95 دولار للأوقية

شهدت المعاملات الفورية للذهب، اليوم الأربعاء، استقرارًا نسبيًا قبل بيانات التضخم الأمريكية المهمة التي ستصدر خلال الأسبوع والتي تتيح مزيدًا من الوضوح بشأن موعد أول خفض من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة هذا العام.

وبحلول الساعة 03:37 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2319.95 دولار للأونصة. ولم يطرأ أي تغيير يذكر على العقود الأمربكية الآجلة للذهب وسجلت 2331.30 دولار.

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ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 28.94 دولار، وارتفع البلاتين 0.8% إلى 989.70 دولار، في حين انخفض البلاديوم 0.5% إلى 943.49 دولار.