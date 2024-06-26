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26 يونيو 2024

تراجع أسعار النفط بسبب القفزة المفاجئة في المخزونات الأمريكية

اقتصاد
تراجع أسعار النفط بسبب القفزة المفاجئة في المخزونات الأمريكية النفط

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء بعد أعلات معهد البترول الأمريكي عن قفزة مفاجئة في المخزونات الأمريكية، ما زاد المخاوف حيال ضعف الطلب في أكبر دولة مستهلكة للنفط.

وبحلول الساعة 0023 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا، بنسبة 0.2%، إلى 84.82 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا، أو ما يعادل 0.1%، إلى 80.72 دولار للبرميل.

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وارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة إلى 914 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يونيو الجاري.

وأعلن معهد البترول الأمريكي عن قفزة 3.84 مليون برميل في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

 

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