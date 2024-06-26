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26 يونيو 2024

الدولار يواصل الضغط على العملة اليابانية ويتداول عند حاجز 160 ينًا

اقتصاد
الدولار يواصل الضغط على العملة اليابانية ويتداول عند حاجز 160 ينًا الدولار

ارتفع الدولار وجرى تداوله بالقرب من حاجز 160 ينا اليوم الأربعاء مع بدء المستثمرين في توخي الحذر وانطلاق العد التنازلي لصدور بيانات الأسعار الأمريكية في نهاية الأسبوع.

وتراجع اليورو في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، بشكل طفيف خلال الليل واستقر عند 1.0708 دولار.

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وسجل الين 159.71 للدولار، وهو ما جعل الأسواق في حالة تأهب نظرا لقربه من المستوى الذي ربما تدخلت عنده السلطات اليابانية بشراء الين في أبريل.

ويتعرض اليوان الصيني أيضا لضغوط بسبب استمرار قوة الدولار. وسجل اليوان في أحدث تداولات 7.2884 للدولار في التعاملات الخارجية.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.1% إلى 0.6640 دولار أمريكي وهبط الدولار النيوزيلندي إلى 0.6115 دولار، واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.268 دولار.

وتعافت العملة المشفرة بتكوين إلى حد ما بعد انخفاضها إلى ما دون 60 ألف دولار هذا الأسبوع، وجرى تداولها عند 61668 دولارًا.

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