عمومية “أكاديمية التعلم” توافق على زيادة رأس المال بنسبة 50%

وافقت الجمعية العامة لشركة أكاديمية التعلم خلال الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء، على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 50%.

وقالت “أكاديمية التعلم” في بيان عبر “تداول السعودية” اليوم الأربعاء، إن مساهميها وافقوا على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال توزيع أسهم منح للمساهمين عبر رسملة 30 مليون ريال من الأرباح المبقاة.

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وأوضحت الشركة أنه سيتم منح المساهمين سهم لكل سهمين مملوكة للمساهمين، مشيرة إلى أن رأس مالها قبل الزيادة يبلغ 60 مليون ريال وسيصبح 90 مليون ريال سعودي، بنسبة زيادة قدرها 50%.

وتهدف الشركة من رفع رأس المال للتركيز في النمو والتوسع حسب الأهداف الاستراتيجية للشركة، لذلك تمت التوصية برسملة جزء من الأرباح وتوزيع أسهم منحة بالمقابل.