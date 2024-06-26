6 شركات تفوز في الجولة الخامسة للمنافسات التعدينية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن المتنافسين الفائزين في الجولة الخامسة للمنافسات التعدينية للحصول على رخص الكشف في 6 مواقع تعدينية تحتوي على عددٍ من خامات معادن الأساس والمعادن الثمينة مثل الذهب، والفضة، والزنك، والنحاس، وذلك في عددٍ من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن الجولة الخامسة انتهت بفوز شركة ديسكفري العربية للتعدين برخصة كشف موقع “الحلاحلة”، وشركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) برخصتي كشف لموقعي “جبل قرن” و “الهجرة”، وفوز تحالف شركة مجموعة إقليد وشركة اندوتان للتعدين برخصة كشف موقع “مكمن حجاب”، وفوز شركة التعدين العربية السعودية (معادن) برخصة كشف موقع “النماص”، وشركة رويال رودز العربية برخصة كشف موقع “المياه”.

وبيّن أن هذه المنافسة تعد الأضخم على مستوى المملكة، حيث بلغ عدد العروض التي استقبلتها الوزارة 30 عرضًا من 18 شركة محلية ودولية، وتم تقييمها وفقًا للمعايير التي تركزت على جوانب الخبرات الفنية وبرامج العمل المقدمة، والالتزامات الاجتماعية والبيئية، وقد غطت هذه الجولة 6 مواقع، بمساحة إجمالية تصل إلى 1000 كيلومتر مربع.

وأكّد الجراح أن حجم الإنفاق على الاستكشاف المقدم من الشركات الفائزة في منافسات الجولة الخامسة تتجاوز 136 مليون ريال، إضافة إلى 15 مليون ريال، التزمت الشركات بصرفها على تنمية المجتمعات المجاورة للمواقع التعدينية، والإسهام في إيجاد فرص وظيفية لأبناء الوطن في المناطق الأقل نموًا.

وتعهّدت الشركات الفائزة الالتزام بتنفيذ مجموعة من المبادرات المجتمعية والأعمال الفنية بالمواقع، حيث التزمت شركة “ديسكفري العربية للتعدين” الفائزة بموقع “الحلاحلة” بمنطقة نجران بصرف مبلغ يتجاوز 4.9 مليون ريال على أعمال الاستكشاف في أول عامين، تشمل حفر نحو 2,000 متر، وحفر نحو 20,000 ألف متر في السنوات الثلاث التالية، إلى جانب الالتزام بتخصيص نحو 1.87 مليون ريال لصرفها على التنمية الاجتماعية، بما في ذلك الشراء من السوق المحلية، وتخصيص نسبة 65% من الوظائف المباشرة وغير المباشرة بالموقع لأبناء وبنات المجتمعات المجاورة لموقع الحلالة الذي يغطي مساحة تتجاوز 34 كيلومترًا مربعًا، ويحتوي على معادن النحاس، والزنك، والذهب.

كما التزمت شركة “أماك” بتخصيص مبلغ يتجاوز 46 مليون ريال لصرفها على الأعمال الفنية بموقع “جبل قرن” بمنطقة نجران، تشمل حفر نحو 15,500 متر بالموقع، إلى جانب تخصيص مبلغ 3.5 ملايين ريال لصرفها على المبادرات المجتمعية ومنها الشراء المحلي بنسبة 80%، فضلًا عن تخصيص حوالي 20% من الوظائف المباشرة وغير المباشرة بالموقع لأبناء وبنات المجتمعات المحلية المجاورة للموقع، الذي يغطي مساحة تتجاوز 46 كيلومترًا مربعًا، ويشمل رواسب النحاس، والذهب، والرصاص، إضافة إلى تخصيص مبلغ يتجاوز 46 مليون ريال لصرفها على أعمال الاستكشاف في موقع “الهجرة” بمنطقة عسير تشمل حفر ما يقارب 43,000 ألف متر، إلى جانب الالتزام بتخصيص مبلغ 8.5 ملايين ريال لصرفها على المبادرات المجتمعية، بما في ذلك تخصيص 80% تشمل الشراء من السوق المحلي، فضلًا عن تخصيص حوالي 45% من الوظائف المباشرة وغير المباشرة لأبناء المجتمعات المحلية المجاورة للموقع، والذي يغطي مساحة تتجاوز 274 كيلومترًا مربعًا، ويضم رواسب الذهب، والنحاس، والزنك.

فيما التزم تحالف “شركة مجموعة إقليد وشركة اندوتان”، الفائز برخصة كشف في موقع “مكمن حجاب” بمنطقة الرياض، والذي يغطي مساحة تتجاوز 180 كيلومترًا مربعًا، ويضم رواسب خام الذهب، والفضة، بتخصيص مبلغ يتجاوز 6.3 ملايين ريال لصرفها على أعمال الاستكشاف منها حفر 10,000 متر في الموقع، إلى جانب الالتزام بتخصيص مبلغ 200,000 ريال لصرفها على المبادرات المجتمعية بما في ذلك الشراء من السوق المحلي بنسبة 90%.

وفي موقع “النماص” بمنطقة عسير الذي يغطي مساحة تتجاوز 228 كيلومترًا مربعًا، تحتوي على رواسب النحاس، والفضة، والذهب، التزمت شركة “معادن” بتخصيص حوالي 17.9 مليون ريال للصرف على أعمال الاستكشاف تشمل حفر ما يقارب 28,500 متر، وتخصيص 1.35 مليون ريال للصرف على المبادرات المجتمعية، بما في ذلك تخصيص 10 إلى 15% للشراء من السوق المحلي، فضلًا عن تخصيص حوالي 25% من الوظائف المباشرة وغير المباشرة لأبناء وبنات المجتمعات المحلية المجاورة للموقع.

والتزمت “شركة رويال رودز العربية” الفائزة بموقع “المياه” في منطقة مكة المكرمة، بتخصيص 14.6 مليون ريال على أعمال الاستكشاف في الموقع تشمل حفر ما يقارب 11.600 متر، إضافة إلى الشراء المحلي بنسبة 25% فضلًا عن تخصيص حوالي 50% من الوظائف المباشرة وغير المباشرة لأبناء وبنات المجتمعات المحلية المجاورة للموقع، والذي يغطي مساحة تتجاوز 228 كيلومترًا مربعًا، ويضم رواسب النحاس، والفضة، والذهب.

وأكّدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنها تعمل على إطلاق الجولة السادسة من منافسات رخص الكشف خلال الربع الثالث من العام الجاري، والتي ستشهد طرح 9 رخص كشف جديدة؛ بهدف تشجيع المزيد من الاستثمارات وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في تطوير هذا القطاع الحيوي، داعيةً المستثمرين المهتمين بالجولة القادمة للاطّلاع على المواقع التسعة التي ستُطرح للمنافسة والوصول إلى البيانات والتقارير الجيولوجية الخاصة بها، وذلك عبر منصة تعدين على الرابط التالي: https://taadeen.sa/en/mining-bids .

وتأتي المنافسات التعدينية ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية الهادفة إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات التعدينية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية، وجعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة في الصناعة الوطنية في المملكة.