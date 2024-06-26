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فريق التحرير

26 يونيو 2024

مساهمو “توبي” يوافقون على زيادة رأس المال إلى 300 مليون ريال

اقتصاد
مساهمو “توبي” يوافقون على زيادة رأس المال إلى 300 مليون ريال

أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية “توبي” اليوم الأربعاء، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمن زيادة رأس المال، الذي عقد أمس الثلاثاء.

وأفادت “توبي” في بيان عبر “تداول السعودية” أنه تمت الموافقة على زيادة رأس المال بنسبة 100%، من 150 مليون ريال إلى 300 مليون ريال، عبر رسملة 150 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة، بمنح سهم مجاني لكل سهم مملوك.

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وأوضحت الشركة في بيانها، أن زيادة رأس المال تهدف إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة، بما يسهم في تعزيز خطط النمو المستقبلية.

وأشارت إلى أن أحقية زيادة رأس المال للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع” في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

 

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