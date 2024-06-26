مزاد إلكتروني لبيع اللوحات المميزة عبر “أبشر” اليوم

تطرح الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، مزاداً اللوحات الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة “أبشر”، على أن يستمر حتى غد الخميس.

وقالت “المرور السعودي” عبر حسابها على موقع “إكس” (تويتر سابقًا) إن منصة أبشر تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً من خلال 4 خطوات.

اقرأ أيضًا: الأرصاد: طقس حار على الشرقية والرياض

وحددت الإدارة طريقة وخطوات الدخول إلى المزاد، حيث يتم أولًا الدخول إلى منصة “أبشر” ثم اختيار “خدماتي”، وبعدها اختيار المرور، وبعد ذلك اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية.