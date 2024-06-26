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فريق التحرير

26 يونيو 2024

26 طائرة عسكرية صينية تحلق بالقرب من تايوان

دوليات
26 طائرة عسكرية صينية تحلق بالقرب من تايوان

قالت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الأربعاء إن الصين أجرت “دورية استعداد قتالي” جديدة بالقرب من الجزيرة، فيما قالت بكين إنها ستلاحق وتعاقب مؤيدي الاستقلال “المتعصبين” أينما كانوا.

وذكرت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت ابتداء من الساعة السابعة صباحا اليوم الأربعاء (2300 الثلاثاء بتوقيت جرينتش) 26 طائرة عسكرية صينية تحلق بالقرب من شمال ووسط وجنوب تايوان في “دورية استعداد قتالي مشتركة” مع سفن حربية صينية.

وتصدر تايوان تقارير عن مثل هذه المهام على نحو متكرر في إطار ما تعتبرها مضايقات صينية تصاعدت في السنوات الأربع الماضية.

وقالت تشو فينغ ليان المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان في الصين في مؤتمر صحفي دوري في بكين إن الحكومة لها الحق القانوني في حماية سلامة أراضي البلاد، ودافعت عن مبادئ توجيهية جديدة أعلنت عنها بكين الأسبوع الماضي لمعاقبة من تعتبرهم انفصاليين.

وصرحت للصحفيين قائلة “ستلاحق أجهزة إنفاذ القانون الوطنية والهيئات القضائية جميع المتعصبين لاستقلال تايوان أينما كانوا وستعاقبهم بشدة وفقا للقانون”.

وأضافت أن الصين ستطبق “عقوبات دقيقة”، لكن المبادئ التوجيهية لا تشمل غالبية سكان تايوان.

وهددت الصين، التي تعد الجزيرة المتمتعة بالحكم الديمقراطي جزءا من أراضيها، الأسبوع الماضي بإعدام الانفصاليين المؤيدين لاستقلال تايوان في الحالات القصوى، وهو ما أدى إلى تصعيد آخر في التوترات أثار تنديدات من حكومة تايبه وكذلك من الولايات المتحدة.

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