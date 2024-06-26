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فريق التحرير

26 يونيو 2024

وادي الدواسر والأحساء تسجلان أعلى درجة حرارة بـ 46 والسودة الأقل بـ 25

محليات
وادي الدواسر والأحساء تسجلان أعلى درجة حرارة بـ 46 والسودة الأقل بـ 25

سجلت الأحساء ووادي الواسر، اليوم الأربعاء، أعلى درجة حرارة في السعودية، بـ 46 درجة مئوية، فيما جاءت السودة كأقل درجة حرارة بالمملكة بـ 25 درجة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، بأن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير قد تمتد إلى الباحة.

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في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، كما يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على منطقتي الشرقية والرياض.

 

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