وادي الدواسر والأحساء تسجلان أعلى درجة حرارة بـ 46 والسودة الأقل بـ 25

سجلت الأحساء ووادي الواسر، اليوم الأربعاء، أعلى درجة حرارة في السعودية، بـ 46 درجة مئوية، فيما جاءت السودة كأقل درجة حرارة بالمملكة بـ 25 درجة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، بأن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير قد تمتد إلى الباحة.

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في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، كما يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على منطقتي الشرقية والرياض.