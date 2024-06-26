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فريق التحرير

26 يونيو 2024

أحلام ترد بعنف على موقف أنغام المحرج في مهرجان موازين

منوعات
أحلام ترد بعنف على موقف أنغام المحرج في مهرجان موازين

علقت النجمة الإماراتية أحلام على موقف محرج تعرضت له المغنية المصرية أنغام، على هامش فعاليات مهرجان موازين في المغرب.

وتعرضت أنغام لموقف محرج في لقاء صحفي على هامش مشاركتها في مهرجان موازين، إذ فوجئت بصحفية تخطئ باسمها وتناديها بـ”أحلام” بدلًا من “أنغام”.

وعبر حسابها في منصة إكس للتواصل الاجتماعي، قالت أحلام بانفعال: “أنا أحلام وهي أنغام، وسبق أنه في أحد المؤتمرات أخطأت إعلامية باسمي مع فنانة ثانية ورديت أتشرف”.

وأضافت: “إسمي ليس إساءة، بل هو تشريف، وأكيد مهرجان بقدر وقيمة موازين، الذي دعا اسمًا كبيرًا مثل أنغام للمشاركة في الليالي، لم يقصد الإساءة لها، حروف أسمائنا قريبة من بعض، وأكرر اسمي ليس إساءة لأي فنان مهما كان، فأحلام صوت الخليج اسم مشرف”.

وبدت علامات الصدمة والضيق على وجه أنغام في فيديو تداوله مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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