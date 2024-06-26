جازان تصدر أكثر من 11 ألف طن من سبك الحديد الصلب لإيطاليا

أعلنت مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، اليوم الأربعاء، أنها صدرت عبر مينائها أمس، أكثر من 11 ألف طن من مادة سبك الحديد الصلب “Pig Iron”، إلى إيطاليا.

وتعد مادة “سبك الحديد الصلب” من المنتجات النوعية التي تم إنتاجها من مصنع شركة “الصناعات المتطورة لأعمال الصهر المحدودة ASIC” بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

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وذلك باستخدام تقنيات عالمية لتشغيل أفران صهر هي الأكبر من نوعها في العالم.

يذكر أن مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، استوردت خلال هذا الأسبوع، 30 ألف طن من مادة “الإلمينت” من جمهورية موزمبيق.

ميناء مدينة جازان

ويعد ميناء مدينة جازان من أحدث الموانئ بالمنطقة، ويتمتع بإمكانات وتكنولوجيا متقدمة في خدمات النقل اللوجستي، ما جعله مركزًا لوجستيًا مهمًا للتبادل التجاري بالسعودية.

ويتميز بموقعه الجغرافي الواقع على ممر التجارة الدولية عبر البحر الأحمر، وبالقرب من باب المندب ودول القرن الأفريقي.

وتبلغ طاقة الميناء الاستيعابية نحو ” 1.2 مليون ” حاوية نمطية سنويًا، كما تبلغ طاقته الاستيعابية للبضائع العامة والسائبة نحو ” 5 ملايين طن ” سنويًا ، كما أن الميناء يتميز بغاطس يبلغ 16.5 متراً، وهو ما يمكن الميناء من استقبال سفن الجيل الخامس الحديثة التي تصل حمولاتها إلى أكثر من 21 ألف حاوية.