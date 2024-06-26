مدير الأمن العام: مكافحة المخدرات تتطلب تطوير الأدوات ومواكبة الثورة التكنولوجية

أكد الفريق محمد بن عبد الله البسامي، مدير الأمن العام، إلى أهمية التصدي لأفة المخدرات وضرورة العمل المشترك لحماية المجتمعات من أخطارها، مشيرًا إلى دور الحكومة السعودية في الاهتمام بهذا الملف والعمل بجدية وحزم للحد من انتشار المخدرات وحماية الشعب ومقدراته.

وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يوافق السادس والعشرين من يونيو، أكد الفريق البسامي على ضرورة تبني استراتيجيات جديدة ومتطورة لمكافحة هذه الظاهرة المدمرة.

ودعا مدير الأمن العام، الجهات المعنية للأمن وتطوير الأساليب والأدوات المستخدمة في عمليات القبض والمراقبة والرصد للمتورطين في جرائم المخدرات، كما حث على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والكشف عن المتورطين في تجارة المخدرات.

وشدد الفريق البسامي على أهمية التوعية المجتمعية بخطورة المخدرات وضرورة التكاتف المجتمعي لدعم جهود الدولة في مكافحتها، داعيًا جميع أفراد المجتمع إلى التحلي باليقظة والوعي والعمل جنبا إلى جنب مع المؤسسات الأمنية والشراكات الاجتماعية لتحقيق الهدف الأسمى وهو حماية المجتمعات والحفاظ على سلامة وأمن الأفراد والأسر.