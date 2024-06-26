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فريق التحرير

26 يونيو 2024

يعود إلى القرن الخامس الميلادي.. اكتشاف نقش تاريخي نادر بخطوط مزدوجة في تبوك
منوعات
يعود إلى القرن الخامس الميلادي.. اكتشاف نقش تاريخي نادر بخطوط مزدوجة في تبوك

أعلنت هيئة التراث اكتشاف وتوثيق أحد النقوش ثنائية الخط بالمملكة في قرية علقان في منطقة تبوك، وذلك ضمن أعمال المسح الأثري التي تقوم بها الهيئة في مختلف المناطق.

يُعتبر النقش المكتشف بمثابة شاهد على استمرار استخدام القلم الثمودي إلى جانب الخط العربي المبكّر، ويعود تاريخه إلى القرن الخامس الميلادي استنادًا إلى دراسة أشكال الحروف وتطورها.

يتألف النقش من ثلاثة أسطر، اثنان منها بالقلم الثمودي وسطر بالخط العربي المبكر، مما يُظهر التزامن بين الخطين ويقدم رؤى علمية جديدة حول استمرارية ومعرفة الكتابة بالقلم الثمودي لدى المجتمعات القديمة.

ويُعد النقش المكتشف خطوة مهمة في دراسة تطور الحرف العربي عبر العصور، ويزيد من فهمنا للتاريخ الحضاري للجزيرة العربية.

تستمر هيئة التراث في سعيها للكشف عن الكنوز الأثرية عبر برامج المسح والتنقيب، وتهدف إلى توثيق المواقع الأثرية وحمايتها، وتعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي كمورد ثقافي واقتصادي. من خلال هذه الجهود، تبرز المملكة كمركز حضاري مهم يحكي قصة غنية من التاريخ والثقافة.

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