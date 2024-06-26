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فريق التحرير

26 يونيو 2024

“أكاديمية التعلم” تعدل سنتها المالية وتعلن خطة التحول

اقتصاد
“أكاديمية التعلم” تعدل سنتها المالية وتعلن خطة التحول

وافقت الجمعية العامة لشركة أكاديمية التعلم على تعديل المادة 41 من النظام الأساس للشركة لتغيير نهاية السنة المالية للشركة إلى نهاية شهر يونيو من كل عام ميلادي بدلاً من نهاية شهر ديسمبر.

وأوضحت الشركة في بيان عبر “تداول السعودية” اليوم الأربعاء، أنه ستقوم بإصدار قوائم مالية “مراجعة” لفترة النصف المالي الأول من العام الحالي والتي تبدأ من تاريخ 01 يناير 2024 وتنتهي في 30 يونيو الجاري خلال المهلة النظامية للنشر والتي تنتهي في 1 سبتمبر القادم.

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وستقوم الشركة بإصدار قوائم مالية “مراجعة” لفترة النصف المالي الثاني (6 أشهر)، والتي تبدأ من تاريخ 1 يوليو 2024م وتنتهي في 31 ديسمبر 2024م، خلال المهلة النظامية للنشر، كما ستقوم الشركة بإصدار قوائم مالية “مدققة” لسنة مالية طويلة (18 شهر)، والتي تبدأ من تاريخ 1 يناير 2024م وتنتهي في 30 يونيو 2025م، خلال المهلة النظامية للنشر والتي تنتهي في 30 سبتمبر 2024.

وابتداءً من النصف الثاني من عام 2025م (المنتهي في 31 ديسمبر 2025م) والتي تمثل النصف الأول من السنة المالية الجديدة، ستقوم الشركة بإصدار جميع قوائمها المالية عن الفترات المالية بشكل طبيعي وخلال المُهل النظامية المنطبقة على الشركات والتي ستنتهي سنتها المالية في 30 يونيو.

 

 

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