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فريق التحرير

26 يونيو 2024

مساهمو “جاكو” يرفضون إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي الماضي

اقتصاد
مساهمو “جاكو” يرفضون إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي الماضي

أعلنت شركة القصيم القابضة للاستثمار “جاكو” اليوم الأربعاء، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التي عُقدت أمس الثلاثاء عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بعد).

وأوضحت “جاكو” في بيان عبر “تداول السعودية” اليوم الأربعاء، أن الجمعية العامة رفضت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.

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وقالت الشركة في بيان آخر، عبر “تداول السعودية” أنه تم الموافقة على تعيين شركة بأتعاب لمراجعة حسابات الشركة بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي لعام 2024 والربع الأول من العام المالي 2025م.

 

 

 

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