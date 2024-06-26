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فريق التحرير

26 يونيو 2024

نموذج للذكاء الاصطناعي يمنع انقطاع الكهرباء ويعزز أمن وسلامة الشبكات

منوعات
نموذج للذكاء الاصطناعي يمنع انقطاع الكهرباء ويعزز أمن وسلامة الشبكات

تمكّن علماء في الولايات المتحدة الأمريكية من تطوير نظام ذكاء اصطناعي جديد يمكّن شبكات الكهرباء من اكتشاف الأعطال وإصلاحها ذاتيًا بسرعة فائقة ودون الحاجة لتدخل بشري.

ويعد هذا النظام مثالًا لتكنولوجيا “الشبكات الذاتية الإصلاح” التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف التلقائي عن الأخطاء والأعطال وإعادة توجيه مسار نقل الكهرباء بالشكل الأمثل لضمان استمرارية التزويد بالطاقة الكهربائية للمستخدمين.

وقد تعاون فريق بحثي من جامعة تكساس في دالاس وجامعة بوفالو في نيويورك لإنتاج هذا النظام الحديث ، بدعم من مختبر بحوث البحرية الأمريكية ومؤسسة العلوم الوطنية.

وتتميز الشبكة الكهربائية في أمريكا الشمالية بشبكتها المعقدة والمتنوعة المكونة من خطوط التوزيع والتوليد والمحولات التي تعمل على تأمين وتوزيع الكهرباء من المصادر الطاقوية المتعددة للمستهلكين.

وأظهر الباحثون فعالية هذا النظام الذكي في قدرته السريعة على تحديد مسارات بديلة لنقل الكهرباء وتفادي الانقطاعات الكهربائية، حيث يمكنه إنجاز هذه المهمة خلال الميكروثانية، بينما تحتاج الطرق التقليدية التي يسيطر عليها الإنسان إلى عدة دقائق بل وربما ساعات لإنجاز نفس المهمة.

ويهدف الباحثون في المستقبل إلى توسيع قدرات هذا النظام بحيث يشمل عمليات إصلاح الشبكة واستعادتها بعد وقوع انقطاعات كهربائية.

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