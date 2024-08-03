8.3 مليار ريال حصيلة 155 مليون عملية لنقاط البيع خلال أسبوع

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

26 يونيو 2024

8.3 مليار ريال حصيلة 155 مليون عملية لنقاط البيع خلال أسبوع

اقتصاد
8.3 مليار ريال حصيلة 155 مليون عملية لنقاط البيع خلال أسبوع البنك المركزي السعودي

أوضحت نشرة البنك المركزي السعودي “ساما” الأسبوعية لنقاط البيع، أن عدد عمليات نقاط البيع بلغ 155 مليون عملية بتراجع بنسبة 27.1%، خلال الفترة من 16 إلى 22 يونيو الجاري.

وكشفت نشرة “ساما” أن إجمالي قيمة تجاوزت 8.3 مليار ريال، مسجلة تراجعا بنسبة 41.4% مقابل 14 مليار ريال عن المدة السابقة.

اقرأ أيضًا: نموذج للذكاء الاصطناعي يمنع انقطاع الكهرباء ويعزز أمن وسلامة الشبكات

وبلغ إنفاق المستهلكين على المطاعم والمقاهي 1.61 مليار ريال عبر تنفيذ 44.02مليون عملية، و1.36 مليار ريال عبر تنفيذ 38.75 مليون عملية على الأطعمة والمشروبات.

وتصدرت الرياض قائمة المدن في عمليات الإنفاق خلال تلك الفترة بقيمة تجاوزت الـ 2.46، عبر تنفيذ 44.45 مليون عملية، يليها جدة بـ 1.18 مليار عبر 17.85 مليون عملية.

 

تابعنا: