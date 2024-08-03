8.3 مليار ريال حصيلة 155 مليون عملية لنقاط البيع خلال أسبوع

أوضحت نشرة البنك المركزي السعودي “ساما” الأسبوعية لنقاط البيع، أن عدد عمليات نقاط البيع بلغ 155 مليون عملية بتراجع بنسبة 27.1%، خلال الفترة من 16 إلى 22 يونيو الجاري.

وكشفت نشرة “ساما” أن إجمالي قيمة تجاوزت 8.3 مليار ريال، مسجلة تراجعا بنسبة 41.4% مقابل 14 مليار ريال عن المدة السابقة.

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وبلغ إنفاق المستهلكين على المطاعم والمقاهي 1.61 مليار ريال عبر تنفيذ 44.02مليون عملية، و1.36 مليار ريال عبر تنفيذ 38.75 مليون عملية على الأطعمة والمشروبات.

وتصدرت الرياض قائمة المدن في عمليات الإنفاق خلال تلك الفترة بقيمة تجاوزت الـ 2.46، عبر تنفيذ 44.45 مليون عملية، يليها جدة بـ 1.18 مليار عبر 17.85 مليون عملية.