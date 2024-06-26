937 صفقة في البورصة العقارية اليوم

تجاوزت قيمة الصفقات عبر البورصة العقارية اليوم الأربعاء حاجز الـ 820.8 مليون ريال، عبر 937 عملية لمساحة متداولة تخطت 10.3 مليون متر مربع، وكان أعلى سعر سجل للمتر 24.6 ألف ريال، فيما كان متوسط السعر 79 ريالاً.

الأحياء الأكثر تداولاً

تصدر حي دقله في حريملاء قائمة الأحياء الأكثر تداولاً على مستوى السعودية عبر البورصة العقارية اليوم بقيمة صفقات تجاوزت 34.2 مليون ريال، يليه حي النرجس بالرياض بقيمة تخطت الـ 30.1 مليون ريال.

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وضمت القائمة خارج حدود الأحياء بالدمام بقيمة وصلت لأكثر من 23.3 مليون ريال، ثم وادى تاره بخميس مشيط بأكثر من 21.4 مليون ريال، يليه حي النظيم في الرياض بقيمة زادت عن 14.3 مليون ريال.