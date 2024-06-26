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فريق التحرير

26 يونيو 2024

“تاسي” يغلق على انخفاض 0.63% بتداولات تجاوزت 5.4 مليار ريال

اقتصاد
“تاسي” يغلق على انخفاض 0.63% بتداولات تجاوزت 5.4 مليار ريال

أغلق مؤشر سوق الأسهم الرئيسي “تاسي” جلسة اليوم الأربعاء، على انخفاض بمقدار 74.42 نقطة بنسبة 0.63% ووصل عند مستوى 11656.35 نقطة.

وبلغت كيمة الأسهم المتداولة خلال جلسة اليوم الأربعاء أكثر من 287.5 مليون ريال، بقيمة تداولات تجاوزت 5.4 مليار ريال، عبر تنفيذ 473.4 ألف صفقة.

الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

شهد السوق الرئيسي اليوم ارتفاع أسهم 109 شركة، فيما انخفض سهم 117 شركة من إجمالي عدد الشركات المدرجة بالسوق البالغة 238 شركة.

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وكانت الشركات الأكثر ارتفاعًا في قيمة أسهمها هي مياهنا ورسن وجي آي جي والإعادة السعودية وتكافل الراجحي، بنسب تراوحت بين 8.92 إلى 5%.

وفيما كانت شركات أديس والأبحاث والإعلام وأكوا باور وعطاء والبلاد، هي الأكثر انخفاضًا بنسب تراوحت بين 4.6 إلى 2.4%

مؤشر “نمو”

وأنهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على تراجع 67.77 نقطة بنسبة 0.26%، مقارنة بالجلسة السابقة، وأغلق عند مستوى 26355.33 نقطة.

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