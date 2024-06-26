تويوتا تستدعي أكثر من 145 ألف سيارة في أمريكا بسبب عيب في وسائد الهواء

أعلنت شركة تويوتا عن استدعاء واسع النطاق يشمل 145 ألفا و254 سيارة في الولايات المتحدة، وذلك بسبب مشكلة محتملة في وسائد الهواء الجانبية للسائق.

يأتي هذا الإجراء بعد إشعار الاستدعاء الذي قدمته الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة.

تتضمن السيارات المستدعاة بعض موديلات عام 2024، بما في ذلك “تويوتا جراند هايلاندر” و”جراند هايلاندر هايبرد” و”لكزس تي إكس 350 وتي إكس 500 هايبرد وتي إكس 550 هايبرد بلس”.

تكمن المشكلة في احتمال عدم فتح وسائد الهواء الجانبية للسائق بشكل صحيح، بل قد تخرج جزئيًا خارج النافذة المفتوحة، مما يشكل خطرًا على سلامة السائق في حالة وقوع حادث.