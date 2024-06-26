جنرال موتورز تستدعي 6746 سيارة في الولايات المتحدة بسبب عيب في لوحة القيادة

أعلنت شركة جنرال موتورز، عملاق صناعة السيارات الأمريكي، عن استدعاء 6746 سيارة في الولايات المتحدة من طرازي كاديلاك XT5 وXT6 موديلات 2023-2025.

يأتي هذا الاستدعاء بعد أن كشفت إدارة السلامة الوطنية على الطرق السريعة الأمريكية عن وجود عيب في لوحة القيادة قد يتسبب في عدم إضاءتها عند تفعيل أضواء التحذير أو إشارات الانعطاف.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن هذا العيب قد يؤدي إلى ارتباك السائقين وعدم قدرتهم على إطفاء الأنوار عند الحاجة، مما يزيد من خطر وقوع الحوادث.

وأكدت جنرال موتورز أنها ستقوم بإصلاح العيب مجانًا لجميع السيارات المتضررة.