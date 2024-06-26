اتفاق بين سيمبرا الأمريكية وأرامكو لتوريد الغاز المُسال من المرحلة الثانية لـ”بورت آرثر”

أعلنت شركة أرامكو السعودية وسيمبرا، إحدى كبرى شركات البنية التحتية للطاقة في أمريكا الشمالية، عن توقيع اتفاقية مبدئية غير ملزمة مدتها 20 عامًا لبيع وشراء 5 ملايين طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال.

ستتم عملية البيع والشراء من مشروع توسعة المرحلة الثانية للغاز الطبيعي المسال في بورت آرثر، تكساس.

تشمل الاتفاقية أيضًا مشاركة أرامكو السعودية بنسبة 25% في أسهم المرحلة الثانية من المشروع، مما يعزز مكانة الشركة كلاعب رئيسي في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي.

مشروع بورت آرثر

يعتبر مشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال، الواقع في جنوب شرق تكساس، أحد أهم مرافق تصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم، ويتمتع بإمكانية التوسع إلى ثماني وحدات إنتاج، مما يجعله مركزًا عالميًا لتسييل وتصدير الغاز الطبيعي.

تتكون المرحلة الأولى من المشروع من وحدتين إنتاج وصهريجين لتخزين الغاز الطبيعي المسال والمرافق المرتبطة بهما، أما المرحلة الثانية، التي ستشهد مشاركة أرامكو السعودية، فستضيف وحدتين جديدتين بطاقة إنتاجية تصل إلى 13 مليون طن سنويًا.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعاون الاستراتيجي بين أرامكو السعودية وسيمبرا إلى تعزيز أمن الطاقة العالمي وتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال. كما يعكس هذا الاتفاق الثقة الكبيرة في إمكانات مشروع بورت آرثر وقدرته على توفير إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي المسال للأسواق العالمية.