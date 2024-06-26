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فريق التحرير

26 يونيو 2024

بسعة 5500 ميجاواط.. السعودية توقع اتفاقيات لثلاثة مشروعات جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية

اقتصاد
بسعة 5500 ميجاواط.. السعودية توقع اتفاقيات لثلاثة مشروعات جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية

شهد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، توقيع اتفاقيات شراء طاقة لثلاثة مشروعات جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بسعة إجمالية تبلغ 5500 ميجاواط.

تأتي هذه المشروعات ضمن إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تشرف عليه وزارة الطاقة، وتهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني.

تفاصيل المشروعات الثلاثة:

مشروع حضن:

يقع في منطقة مكة المكرمة، بسعة 2000 ميجاواط، وبتكلفة إنتاج كهرباء تبلغ 5.95356 هللات لكل كيلوواط-ساعة.

مشروع المويه:

يقع أيضًا في منطقة مكة المكرمة، بسعة 2000 ميجاواط، وبتكلفة إنتاج كهرباء تبلغ 6.03194 هللات لكل كيلوواط-ساعة.

مشروع الخشيبي:

يقع في منطقة القصيم، بسعة 1500 ميجاواط، وبتكلفة إنتاج كهرباء تبلغ 6.27334 هللات لكل كيلوواط-ساعة.

البرنامج الوطني للطاقة المتجددة

يهدف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى 50% بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات الجديدة في تحقيق هذا الهدف، حيث ستزيد السعة الإجمالية للطاقة المتجددة في المملكة إلى أكثر من 25 جيجاواط.

وتخطط المملكة لطرح مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بسعة 20 جيجاواط سنويًا، ابتداءً من عام 2024، وتهدف هذه الخطة إلى الوصول إلى ما بين 100 و130 جيجاواط بحلول عام 2030، حسب نمو الطلب على الكهرباء.

ومنذ انطلاق البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، تمت ترسية 21 مشروعًا للطاقة المتجددة بإجمالي سعات تتجاوز 19 جيجاواط، منها 7 مشروعات تم ربطها بالشبكة، و8 مشروعات تحت الإنشاء، و6 مشروعات في مرحلة تحقيق الإغلاق المالي.

بالإضافة إلى ذلك، تم طرح 6 مشروعات أخرى بسعة إجمالية 6.7 جيجاواط منذ بداية عام 2024، وتتضمن خطة هذا العام طرح مشروعات إضافية، لتحقيق الهدف المرحلي المتمثل في طرح مشروعات بسعة 20 جيجاواط من الكهرباء من الطاقة المتجددة خلال هذا العام.

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