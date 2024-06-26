علماء يابانيون يبتكرون روبوتًا بوجه من جلد بشري حي

كشف علماء يابانيون عن روبوت فريد من نوعه يتميز بوجه مصنوع من جلد بشري حي مزروع في المختبر.

قام فريق البحث من جامعة طوكيو بربط هذا الجلد المزروع بوجه روبوتي صغير قادر على الابتسام دون أن يتعرض للتمزق أو التقشير.

يتميز هذا الجلد المبتكر بقدرته على إصلاح نفسه ذاتيًا عند تعرضه للتلف، تمامًا كما يفعل الجلد البشري.

ويعتقد العلماء أن هذا الاختراق يمثل خطوة هامة نحو تطوير روبوتات شبيهة بالبشر بشكل أكبر.

Researchers have found a way to bind engineered skin tissue to the complex forms of humanoid robots. #UTokyoResearch #robotics #bioengineering https://t.co/sRfebItIml pic.twitter.com/iM2WSqjM5H — UTokyo | 東京大学 (@UTokyo_News_en) June 25, 2024

يتوقع العلماء أن يكون لهذا الابتكار تطبيقات متعددة في المستقبل، بما في ذلك:

صناعة مستحضرات التجميل: يمكن استخدام هذا الروبوت لاختبار مستحضرات التجميل عالية الجودة بشكل أكثر واقعية، مما يساهم في تطوير منتجات أكثر فعالية وأمانًا.

تدريب جراحي التجميل: يمكن استخدام هذا الروبوت كأداة تدريب واقعية لجراحي التجميل، مما يساعدهم على تحسين مهاراتهم وتقنياتهم.

تحديات مستقبلية

على الرغم من الإنجاز الكبير الذي يمثله هذا الابتكار، إلا أن العلماء يقرون بأن الجلد المزروع لا يزال يفتقر إلى بعض وظائف ومتانة الجلد الحقيقي، فهو يفتقر إلى الإحساس والأوعية الدموية والعناصر الغذائية اللازمة لترطيبه، مما يعني أنه لا يستطيع البقاء لفترة طويلة في الهواء.

ويعمل الفريق البحثي حاليًا على تطوير هذا الجلد المزروع لجعله أكثر واقعية وقدرة على البقاء لفترة أطول، مما يمهد الطريق لتطبيقات أكثر تنوعًا في المستقبل.