علماء يابانيون يبتكرون روبوتًا بوجه من جلد بشري حي

كشف علماء يابانيون عن روبوت فريد من نوعه يتميز بوجه مصنوع من جلد بشري حي مزروع في المختبر.

قام فريق البحث من جامعة طوكيو بربط هذا الجلد المزروع بوجه روبوتي صغير قادر على الابتسام دون أن يتعرض للتمزق أو التقشير.

يتميز هذا الجلد المبتكر بقدرته على إصلاح نفسه ذاتيًا عند تعرضه للتلف، تمامًا كما يفعل الجلد البشري.

ويعتقد العلماء أن هذا الاختراق يمثل خطوة هامة نحو تطوير روبوتات شبيهة بالبشر بشكل أكبر.

Researchers have found a way to bind engineered skin tissue to the complex forms of humanoid robots. #UTokyoResearch #robotics #bioengineering https://t.co/sRfebItIml pic.twitter.com/iM2WSqjM5H

— UTokyo | 東京大学 (@UTokyo_News_en) June 25, 2024