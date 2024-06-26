محلل سياسي لـ”الوئام”: نتنياهو يتبع سياسة النفس الطويل أملًا في فوز ترامب

الوئام – خاص

تتزايد المطالب داخل إسرائيل بالإطاحة بالحكومة الحالية التي يقودها بنيامين نتنياهو بسبب إخفاقها في تحقيق أهدافها في غزة، حيث وصفت “هآرتس” الحكومة بالفاشلة بيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يراهن على احتمال فوز صديقه القديم دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية حيث إن ترامب له مواقف داعمة فهو أول رئيس في تاريخ أمريكا نقل سفارة بلاده إلى القدس في تحد واضح للشرعية الدولية.

يمينة متطرفة

وقال هاني الجمل، الباحث في الشؤون الدولية والإقليمية، إن الحكومة الإسرائيلية هي حكومة يمينة متطرفة ، فمنذ اليوم الأول لتشكيلها سعت إلى ضم الأراضي الفلسطينية ومحاولة تهويد المؤسسات الدينية فضلاً عن محاولة تقوية دورها ومجابهة السلطة القضائية وتقويض دورها حيث خرجت العديد من المظاهرات داخل إسرائيل ترفض هذا التغول من الحكومة الإسرائيلية على السلطة القضائية.

وأضاف “الجمل” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أنه بعد السابع من أكتوبر الماضي، حاولت هذه الحكومة اليمينة المتطرفة إقامة محور يشق قطاع غزة للبحر المتوسط والذي يتلاقى مع الميناء المؤقت الذي بنته أمريكا فمعني ذلك أن إحداث هذا التغيير يؤكد على أن هناك رغبة من إسرائيل في إزالة حلم الدولة الفلسطينية.

وأوضح “الجمل”، أن المظاهرات التي خرجت في إسرائيل نددت بفشل حكومة نتنياهو، ويؤكد على أن هذه الحكومة لا تفكر إلا بوجودها هي فقط وأن محاولة تمديد العمليات العسكرية إلى نوفمبر القادم ما هو إلا رغبه من نتنياهو في تنفيذ سياسة النفس الطويل على أمل عودة ترامب للحكم وهو الحليف الاستراتيجي الأول لنتنياهو والذي ساعد نتنياهو على التأكيد على يهودية الدولة وإلغاء الدولة الفلسطينية”.