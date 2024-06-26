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26 يونيو 2024

ميتروفيتش: الدوري السعودي ساهم في تطوير أدائي

رياضة
ميتروفيتش: الدوري السعودي ساهم في تطوير أدائي

قرر ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال وهداف منتخب صربيا التاريخى تأجيل حسم موقفه من مواصلة مشواره الدولي بعد خروج فريقه من دور المجموعات ببطولة أوروبا لكرة القدم يورو 2024.

وجمع منتخب صربيا نقطتين من ثلاث مباريات، وسجل هدفا واحدا ليتذيل المجموعة بعد تعادلين مع سلوفينيا والدنمارك وهزيمة أمام إنجلترا.

ولم يعط ميتروفيتش (29 عاما) إجابة مباشرة على أسئلة حول إمكانية اعتزاله دوليا بعد المسابقة القارية، وقال “أعتقد أنه من المبكر جدا الحديث عن هذا الأمر، نحتاج للراحة والهدوء الآن، لا يجب التسرع في القرارات، سأتحدث مع عائلتي والمدرب وزملائي وسنرى ما سيحدث”.

ولم يتمكن ميتروفيتش من زيادة رصيده من الأهداف مع صربيا في مشاركته الأولى ببطولة أوروبا، حيث أحرز 58 هدفا في 94 مباراة مع بلاده.

كما أشاد هداف فولهام السابق بمستوى الدوري السعودي نافيا تراجع مستواه، قائلا “فريقي يلعب كرة هجومية جدا، من شاهد الدوري السعودي يدرك أن المستوى جيد، ليس في مستوى الدوري الإنجليزي، لكنه جيد”.

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