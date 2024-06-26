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فريق التحرير

26 يونيو 2024

محلل سياسي لـ”الوئام”: أوروبا تعاقب 6 مسؤولين سودانيين لإجبار طرفي القتال على التفاوض

دوليات
محلل سياسي لـ”الوئام”: أوروبا تعاقب 6 مسؤولين سودانيين لإجبار طرفي القتال على التفاوض

جهود دولية متواصلة لحل الأزمة في السودان، حيث استخدم تلك المرة الاتحاد الأوروبي سلاح العقوبات على أمل وقف النزاع في البلاد.

وطالت العقوبات ستة أفراد في السودان بينهم قائد القوات الجوية للجيش السوداني اللواء طيار ركن الطاهر محمد العوض الأمين، وقائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور اللواء عبدالرحمن جمعة بارك الله والمستشار المالي لها، أحمد كرتي، وزير الخارجية السابق في حكومة عمر البشير والأمين العام للحركة الإسلامية في السودان.

العودة للتفاوض

من جانبه، قال سمير رمزي المختص في الشأن السوداني، إن العقوبات تأتي في سياق محاولة الاتحاد الأوروبي تصعيد الضغوط على طرفي القتال، بغية دفعهما نحو الاستماع لدعوات وقف إطلاق النار والعودة للتفاوض.

وأضاف “رمزي” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن القرار يشير من جهة أخرى إلى عدم قبول الاتحاد الأوروبي بشرعية موقفي طرفي القتال، إذ جاء جزءاً من العقوبات على قيادات للجانبين، من بينهم قائد الطيران في الجيش وقادة العمليات الميدانية في الدعم السريع.

الانتهاكات ضد المدنيين

وتابع المتخصص في الشأن السوداني: “ذلك الأمر يعني أن الاتحاد الأوروبي يحاول دفع القيادات العملية إلى عدم التمادي في ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، وهو ما قد يكون له تبعات مستقبلية وتعريض المتورطين في انتهاكات بحق المدنيين إلى المساءلة الدولية أو المحلية”.

يُذكر أن الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023، أدت إلى مقتل آلاف السودانيين، من بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، والتسبب في تشريد أكثر من 8.5 ملايين شخص.

 

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