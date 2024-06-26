خبير اقتصادي لـ”الوئام”: ارتفاع الصادرات غير النفطية يعكس نجاح خطط تنويع الاقتصاد السعودي

الوئام – خاص

يواصل الاقتصادي السعودي تحقيق الطفرات، حيث أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية بنسبة 12.4% في أبريل 2024.

وارتفعت الصادرات السعودية غير النفطية مع استثناء إعادة التصدير بنسبة 1.6% في إبريل، فيما ارتفعت السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 56.4% خلال نفس الشهر، بحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء.

مؤشرات الصادرات والواردات

وقال الدكتور محمد سرداح الخالدي، الخبير الاقتصادي، إن مؤشرات الصادرات والواردات في أي اقتصاد وطني تمثل مرآة عاكسة للتطور الصناعي والاقتصادي للدولة، وكذلك مقياس لمدى قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، حيث إن تحليل هذه المؤشرات يساعد صانعي السياسات في فهم الاتجاهات والتغييرات في الطلب والعرض، وبالتالي وضع استراتيجيات مناسبة للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وأضاف “الخالدي” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن السعودية حققت نتائج إيجابية في مؤشرات التجارة الخارجية مؤخرًا، حيث شهدت ارتفاعًا في الصادرات غير النفطية 12.4% في شهر أبريل الماضي وشهدت انخفاضًا طفيفا في الواردات، وهذا يعكس نجاح السياسات الرامية إلى تنويع الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط وقد تحقق ذلك من خلال التنسيق والتعاون الفعال بين مختلف الجهات الحكومية في السعودية.

اقتصاد متنامي

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن قراءة مؤشرات التجارة الخارجية تبشر باقتصاد متنامي داخل المملكة العربية السعودية نحو تحقيق النمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، فبوركت هذه الجهود وهذه السياسة وإلى مزيد من التعاون والعمل في تناغم بين الوزارات والجهات المختلفة من أجل اقتصاد مزدهر مستدام وتحقيق الرؤية 2030.