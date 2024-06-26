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فريق التحرير

26 يونيو 2024

5 نصائح للتعامل مع الطفل الرافض لتوجيهات الأب والأم

مقالات متخصصة
5 نصائح للتعامل مع الطفل الرافض لتوجيهات الأب والأم

الدكتور محمد عبدالله – أخصائي التربية السلوكية والنفسية وثقافة الأطفال

تعاني الكثير من الأسر من الطفل العنيد الذي لا يستمع إلى نصح أو توجيهات في الكثير من المواقف والأوقات، ما يسبب غضب الأب والأم من الطفل، والشكوى مع سلوكيات وتصرفات الأبناء، لا سيما أن الأبوين يريدان دائما أن يكون طفلهما مطيعا متقبلا للنصائح.

عناد الأطفال يظهر غالبا مع كثرة توجيهات الأب والأم له بضرورة المذاكرة باستمرار، ويجب في حالة عناد الطفل المتكرر أن يعطي أحد الأبوين الطفل حرية الاختيار في تصرفاته، دون إضرار بنفسه أو الآخرين، ومن المهم أيضا عدم الضغط على الأطفال خلال أيام الإجازات والعطلات، لا سيما “الإجازة الصيفية”؛ لأن الطفل يشعر أن وقت الإجازة ملك له، ويستحق بعد انتهاء الدراسة حرية اللعب واللهو، وفعل ما يحب، ولا يتقبل أي طلبات متكررة، ويعتبرها ضغطا عليه من قبل الأب والأم.

يجب أيضا الامتناع عن الصراخ والصوت العالي في وجه الطفل عند الوقوع في خطأ، ويجب تصويب وتوجيه الطفل بصوت طبيعي وتقليل الانفعالات؛ لأنها تسبب بلادة في تقبل الطفل للنصائح والإرشادات الأسرية.

كثرة توجيه الطفل أمام الآخرين وتوبيخه وراء الكثير من رفض وتعنت الطفل وإتيانه تصرفات قد تكون غير مقبولة في نطاق الأسرة.

التوجيه اللطيف للطفل، والوعود بتنفيذ رغبات يفضلها؛ كالخروج للتنزه أو لعب الرياضة التي يفضلها، أو الوجبات التي يفضلها، كل ذلك يكون سببا كبيرا في تقبل الطفل للنصائح وتقبل توجيهات الأب والأم، ويجب الحرص على تلك النصائح حتى يكون طفلك متقبلا للنصائح ومطيعا في أغلب المواقف.

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