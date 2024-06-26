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فريق التحرير

26 يونيو 2024

10 أيام من الإبداع.. انطلاق المعسكر التدريبي لمسابقة “المهارات الثقافية” في الرياض

منوعات
10 أيام من الإبداع.. انطلاق المعسكر التدريبي لمسابقة “المهارات الثقافية” في الرياض

أطلقت وزارتا الثقافة والتعليم، اليوم الأربعاء، فعاليات المعسكر التدريبي الخاص بالمرحلة الأخيرة للمترشحين لمسابقة “المهارات الثقافية” من طلاب وطالبات التعليم العام والخاص، وطلاب التربية الخاصة، وذلك في مدينة الرياض.

يهدف المعسكر، الذي يستمر لمدة عشرة أيام، إلى تعزيز الجانب المهاري وزيادة كفاءة المتدربين في بناء قدراتهم الثقافية والفنية، وتسخير كافة الإمكانات والموارد لإعداد جيل المستقبل.

يتضمن المعسكر ورش عمل ومحاضرات متخصصة يقدمها أكثر من 100 خبير في عشرة مجالات ثقافية وفنية على مدار سبعة أيام تدريبية مكثفة.

كما يزور الطلبة مجموعة من المؤسسات الثقافية والفنية المتخصصة عبر رحلات مشوقة تتيح لهم تبادل الخبرات مع الرواد، ليستلهموا منهم ما يطور أعمالهم ومهاراتهم.

تأتي مسابقة “المهارات الثقافية”، التي تُعد مسابقة وطنية ثقافية على مستوى مدارس التعليم العام والخاص وطلاب التربية الخاصة بالمملكة، بتنظيم مشترك بين وزارتي الثقافة والتعليم، لاكتشاف المبدعين والمبدعات من الطلبة في عشرة مسارات ثقافية تشمل: الرسم، الخط العربي، الأفلام، التصوير، العزف، الغناء، القصة القصيرة، المانجا، الشعر والمسرح.

وتسعى المسابقة، في نسختها الثانية، والتي تأتي في إطار العمل المشترك بين وزارة الثقافة ووزارة التعليم تحت مظلة استراتيجية “تنمية القدرات الثقافية”، إلى رفع مستوى ارتباط طلاب وطالبات التعليم العام في المملكة بالثقافة والفنون، واكتشاف مواهبهم، والعمل على تعزيزها وتنميتها، وذلك لخلق طاقات إبداعية جديدة تُسهم في تميُّـز القطاع الثقافي السعودي وإثرائه.

يُختتم المعسكر التدريبي في السادس من يوليو المقبل، حيث سيتم اختيار أفضل الطلاب والطالبات للمشاركة في المعسكر الحضوري بغرض صقل مهاراتهم، بينما سيكون الحفل الختامي وإعلان نتائج الفائزين.

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