وفد سعودي يشارك في الحوار الخامس لمجلس التعاون مع الولايات المتحدة للتجارة والاستثمار وقمة “SelectUSA”

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

26 يونيو 2024

وفد سعودي يشارك في الحوار الخامس لمجلس التعاون مع الولايات المتحدة للتجارة والاستثمار وقمة “SelectUSA”

اقتصاد
وفد سعودي يشارك في الحوار الخامس لمجلس التعاون مع الولايات المتحدة للتجارة والاستثمار وقمة “SelectUSA”

شارك وفد من المملكة العربية السعودية، برئاسة وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للعلاقات الدولية، عبدالعزيز بن عمر السكران، في الحوار الخامس للتجارة والاستثمار الخليجي الأمريكي، اليوم، في واشنطن، وفي قمة الاستثمار الأمريكية (SelectUSA) ضمن وفد يضم (22) جهة من القطاعين العام والخاص، وفقاً لوكالة الأنباء “واس”.

ويعّد الحوار الخامس للتجارة والاستثمار الخليجي الأمريكي منصة موحدة تهدف إلى تبادل الخبرات ووجهات النظر بين المسؤولين والخبراء، ومناقشة السياسات التجارية والاستثمارية في دول المجلس وأمريكا والعوائق والتحديات وسبل معالجتها، والبحث عن أهداف مشتركة تعزز زيادة التعاون التجاري بين الجانبين، كما يناقش (3) محاور رئيسية تشمل على تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار السلعية والخدمية، والتجارة الرقمية، وحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

وتهدف قمة الاستثمار الأمريكية (SelectUSA) إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال ربط رأس المال الأجنبي بالشركات الأمريكية، وتعزيز مشهد الاستثمار الأمريكي، وتسليط الضوء على اتجاهات الصناعة والفرص الناشئة عبر مختلف القطاعات، وربط المستثمرين بالفرص المتاحة مع الشركات الأمريكية.

يذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية، تعمل على تنمية العلاقات التجارية الثنائية الدولية من خلال مجالس التنسيق المشتركة ومتعددة الأطراف واللجان الحكومية الثنائية، والعمل على تمكين نفاذ صادرات المملكة غير النفطية إلى الأسواق الخارجية، وتذليل جميع المعوقات التي تواجهها، والمساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة.

تابعنا: