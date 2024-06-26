وفد سعودي يشارك في الحوار الخامس لمجلس التعاون مع الولايات المتحدة للتجارة والاستثمار وقمة “SelectUSA”

شارك وفد من المملكة العربية السعودية، برئاسة وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للعلاقات الدولية، عبدالعزيز بن عمر السكران، في الحوار الخامس للتجارة والاستثمار الخليجي الأمريكي، اليوم، في واشنطن، وفي قمة الاستثمار الأمريكية (SelectUSA) ضمن وفد يضم (22) جهة من القطاعين العام والخاص، وفقاً لوكالة الأنباء “واس”.

ويعّد الحوار الخامس للتجارة والاستثمار الخليجي الأمريكي منصة موحدة تهدف إلى تبادل الخبرات ووجهات النظر بين المسؤولين والخبراء، ومناقشة السياسات التجارية والاستثمارية في دول المجلس وأمريكا والعوائق والتحديات وسبل معالجتها، والبحث عن أهداف مشتركة تعزز زيادة التعاون التجاري بين الجانبين، كما يناقش (3) محاور رئيسية تشمل على تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار السلعية والخدمية، والتجارة الرقمية، وحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

وتهدف قمة الاستثمار الأمريكية (SelectUSA) إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال ربط رأس المال الأجنبي بالشركات الأمريكية، وتعزيز مشهد الاستثمار الأمريكي، وتسليط الضوء على اتجاهات الصناعة والفرص الناشئة عبر مختلف القطاعات، وربط المستثمرين بالفرص المتاحة مع الشركات الأمريكية.

يذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية، تعمل على تنمية العلاقات التجارية الثنائية الدولية من خلال مجالس التنسيق المشتركة ومتعددة الأطراف واللجان الحكومية الثنائية، والعمل على تمكين نفاذ صادرات المملكة غير النفطية إلى الأسواق الخارجية، وتذليل جميع المعوقات التي تواجهها، والمساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة.