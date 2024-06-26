دراسة: إسفنجة غسيل الأطباق تطلق مواد سامة وتهدد بالسرطان

حذرت دراسة جديدة من أن إسفنجات الميلامين المستخدمة في تنظيف الأواني والأطباق تطلق تريليونات من المواد البلاستيكية الدقيقة كل شهر.

وتشير دراسة جديدة نُشرت في مجلة العلوم والتكنولوجيا البيئية، إلى أن الألياف الناتجة عن منتجات التنظيف تطلق تريليونات من جزيئات البلاستيك الدقيقة السامة على مستوى العالم كل شهر، ما قد يؤثر على صحة الإنسان وتهدد بالسرطانات.

وتعتمد هذه الإسفنجات المصنوعة من البوليمر البلاستيكي والمعروفة بقدرتها على إزالة البقع العنيدة دون عناء، على خصائصها الكاشطة المميزة، ولكن عندما تتآكل مع الاستخدام، تتحلل الرغوة إلى قطع أصغر، مما يؤدي إلى إطلاق ألياف بلاستيكية دقيقة (MPF) في أنظمة الصرف الصحي مع كل غسلة.

وتستهلك الحيوانات أو الأسماك هذه المواد البلاستيكية الدقيقة السامة، وتعود إلى البشر عبر الغذاء، وفق ما نقلت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية.

وربطت الدراسة هذه المواد الدقيقة بالعديد من المضاعفات الصحية لدى البشر، بما في ذلك اضطرابات جهاز المناعة والغدد الصماء، بالإضافة إلى عدة أنواع من السرطانات.

وفي الدراسة الجديدة، قيّم الباحثون مدى سرعة تحلل رغوة الميلامين وحسبوا عدد الألياف البلاستيكية الدقيقة التي تتساقط مع الاستخدام.

ووجدت الدراسة أن الإسفنجة الواحدة قد تطلق أكثر من 6.5 مليون ألياف لكل جرام من الإسفنج البالي.

وقال الباحثون: “إن تآكل الإسفنج يمكن أن يطلق 6.5 مليون MPF / جرام، مما قد يشير إلى انبعاثات عالمية إجمالية تبلغ 4.9 تريليون MPF بسبب استهلاك الإسفنج”.

وقالوا إن الإسفنج المصنوع من الرغوة الأكثر كثافة يتآكل ببطء أكبر وينتج عددًا أقل من الألياف البلاستيكية الدقيقة.

وللتغلب على السمية البيئية التي تسببها هذه المنتجات، يوصي الباحثون بأن يقوم المصنعون بإنشاء إسفنجات أكثر كثافة وصلابة وأكثر مقاومة للتآكل.

ويوصون المستهلكين باختيار منتجات التنظيف الطبيعية التي لا تستخدم المواد البلاستيكية.