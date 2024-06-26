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26 يونيو 2024

دي بروين يقترب من الدوري السعودي الموسم المقبل

رياضة
دي بروين يقترب من الدوري السعودي الموسم المقبل

كشفت بعض التقارير الصحفية عن اقتراب بعض النجوم الكبار من الدوري السعودي.

ووفقا لصحيفة “الرياضية” ، فإن وسطاء تابعين للجنة الاستقطاب يسعون إلى الحصول على موافقات من عدة نجوم كبار للانضمام إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة إن اللاعبين هم رافائيل لياو، لاعب إيه سي ميلان، وفيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، وكيفين دي بروين، قائد مانشستر سيتي، ولاوتارو مارتينيز، قائد إنتر ميلان.

وأوضحت الصحيفة أنه لم يتضح حتى الآن أسماء الأندية السعودية التي سيذهب إليها النجوم الأربعة، مشيرة إلى أنه سيتحدد ذلك لاحقًا بعد الحصول على موافقات اللاعبين.

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