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فريق التحرير

26 يونيو 2024

باحثون يطورون مستشعراً ثلاثي الأبعاد لتشخيص الأمراض عبر تحليل العرق

منوعات
باحثون يطورون مستشعراً ثلاثي الأبعاد لتشخيص الأمراض عبر تحليل العرق

أعلن باحثون في جامعة واشنطن عن ابتكارهم لمستشعر جديد بتقنية ثلاثية الأبعاد يُمكنه تشخيص الأمراض الشائعة مثل السكري والنقرس وأمراض الكلى أو القلب، وذلك من خلال مراقبة مستويات الجلوكوز واللاكتات وحمض اليوريك بدقة، بالإضافة إلى معدل تعرق الشخص أثناء التمرين.

ويُعدّ هذا الابتكار نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية، حيث يُتيح تشخيص الأمراض بطريقة غير مؤلمة وفعّالة، وذلك من خلال تحليل عرق الشخص.

وتعتمد تقنية المستشعر الجديد على دمج تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد مع طرق الكشف عن الأمراض المزمنة.

فقد قام الباحثون باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنشاء نموذج أولي للمستشعر، عبر عملية تصنيع جديدة من خطوة واحدة، تعتمد على محفز ذري واحد وتفاعلات إنزيمية، لتعزيز قياس المستويات المنخفضة من المتغيرات الحيوية.

يُمكن ارتداء المستشعر الجديد على الجسم، وهو يحتوي على ثلاثة مستشعرات بيولوجية تُغير لونها عند الوصول إلى مستويات معينة من تركيز المواد الكيميائية الحيوية.

ويكمن مزايا هذا المستشعر في:

سهولة الاستخدام: يُمكن ارتداؤه على الجسم دون الحاجة إلى وخز أو سحب الدم.

دقة القياس: يُقدم قياسًا دقيقًا وموثوقًا لتركيز المواد الكيميائية بالإضافة إلى معدل التعرق.

التنوع: يُمكن إضافة المزيد من العلامات الحيوية للقياس في المستقبل.

الراحة: يُقدم راحة ملحوظة للمستخدمين عند ارتدائه.

ويُشير الباحثون إلى أنّ هذا الابتكار يُمكن أن يُحدث نقلة في مجال الرعاية الصحية، من خلال تحسين دقة وسرعة تشخيص الأمراض، وتوفير طرق علاجية أفضل للمرضى.

وتُعدّ هذه خطوة هامة نحو مستقبلٍ يُمكن فيه تشخيص الأمراض وعلاجها بشكلٍ مبكر وفعّال، دون الحاجة إلى الطرق التقليدية المؤلمة.

ومن المتوقع أن يُساهم هذا الابتكار في تحسين جودة حياة المرضى وتقليل التكاليف الطبية بشكلٍ كبير.

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