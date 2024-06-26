لا تنتظر العطش.. كم يحتاج جسمك من الماء أثناء موجة الحر؟

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف، من المهم الاهتمام بأجسامنا بوضع وضع واقي الشمس وشرب كمية كافية من الماء لتجنب الجفاف.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) بشرب ما بين ستة وثمانية أكواب من الماء يوميا، ولكن هذا العدد قد يتقلب خلال فصل الصيف وحالات الحرارة الشديدة.

الأكاديميات الوطنية الأمريكية للعلوم والهندسة والطب قررت أن كمية السوائل اليومية الكافية هي 15.5 كوبًا (3.7 لترًا) يوميًا للرجال و11.5 كوبًا (2.7 لترًا) يوميًا للنساء.

وقالت الطبيبة العامة الدكتورة أنجيلا راي: “في الطقس الحار، وخاصة إذا كنا نمارس الرياضة، فإن احتياجاتنا من المياه سترتفع. نحن بحاجة إلى شرب ما يصل إلى نحو ثلاثة لترات يوميًا في يوم حار، ومع ذلك، من المهم توزيع ذلك على مدار اليوم وعدم شرب كميات زائدة دفعة واحدة”، وفقا لصحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وأضافت أن عدم تناول كمية كافية من الماء على مدار اليوم قد يتسبب في أمراض مختلفة مرتبطة بالحرارة، مثل الإجهاد الحراري، وضربة الشمس، والتشنجات الحرارية.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن النصيحة الأولى هي عدم الانتظار حتى تشعر بالعطش لشرب الماء، لأنه بحلول هذه المرحلة، تكون السوائل لديك منخفضة بالفعل.

ويعد الشعور بالعطش وخروج بول داكن اللون وذو رائحة قوية من العلامات الأولية التي تشير إلى احتمال إصابتك بالجفاف، وتشمل الأعراض الأخرى الشعور بالخمول أو الشعور بالدوخة أو جفاف الفم.

هناك قاعدة أخرى يجب اتباعها، وهي أنه كلما زاد تعرق الشخص، زادت كمية الماء التي يحتاجها للشرب. بشكل عام، لا شيء يتفوق على الماء العادي، لكن فوائد الترطيب هي نفسها بالنسبة للمياه الفوارة أيضًا.

أما المشروبات التي يجب تجنبها من أجل الترطيب هي مشروبات الطاقة بسبب محتواها العالي من الكافيين وأحياناً كميات كبيرة من السكر.

إذا كنت تريد أن تبقى رطبًا ولكنك تواجه صعوبة في شرب الماء، فيمكن أن تأتي بعض السوائل التي تتناولها يوميًا من تناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل الخيار والطماطم والكرفس والبطيخ والكوسة والفراولة والخس والخوخ.