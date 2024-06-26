لا تنتظر العطش.. كم يحتاج جسمك من الماء أثناء موجة الحر؟

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

26 يونيو 2024

لا تنتظر العطش.. كم يحتاج جسمك من الماء أثناء موجة الحر؟

منوعات
لا تنتظر العطش.. كم يحتاج جسمك من الماء أثناء موجة الحر؟

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف، من المهم الاهتمام بأجسامنا بوضع وضع واقي الشمس وشرب كمية كافية من الماء لتجنب الجفاف.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) بشرب ما بين ستة وثمانية أكواب من الماء يوميا، ولكن هذا العدد قد يتقلب خلال فصل الصيف وحالات الحرارة الشديدة.

الأكاديميات الوطنية الأمريكية للعلوم والهندسة والطب قررت أن كمية السوائل اليومية الكافية هي 15.5 كوبًا (3.7 لترًا) يوميًا للرجال و11.5 كوبًا (2.7 لترًا) يوميًا للنساء.

وقالت الطبيبة العامة الدكتورة أنجيلا راي: “في الطقس الحار، وخاصة إذا كنا نمارس الرياضة، فإن احتياجاتنا من المياه سترتفع. نحن بحاجة إلى شرب ما يصل إلى نحو ثلاثة لترات يوميًا في يوم حار، ومع ذلك، من المهم توزيع ذلك على مدار اليوم وعدم شرب كميات زائدة دفعة واحدة”، وفقا لصحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وأضافت أن عدم تناول كمية كافية من الماء على مدار اليوم قد يتسبب في أمراض مختلفة مرتبطة بالحرارة، مثل الإجهاد الحراري، وضربة الشمس، والتشنجات الحرارية.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن النصيحة الأولى هي عدم الانتظار حتى تشعر بالعطش لشرب الماء، لأنه بحلول هذه المرحلة، تكون السوائل لديك منخفضة بالفعل.

ويعد الشعور بالعطش وخروج بول داكن اللون وذو رائحة قوية من العلامات الأولية التي تشير إلى احتمال إصابتك بالجفاف، وتشمل الأعراض الأخرى الشعور بالخمول أو الشعور بالدوخة أو جفاف الفم.

هناك قاعدة أخرى يجب اتباعها، وهي أنه كلما زاد تعرق الشخص، زادت كمية الماء التي يحتاجها للشرب. بشكل عام، لا شيء يتفوق على الماء العادي، لكن فوائد الترطيب هي نفسها بالنسبة للمياه الفوارة أيضًا.

أما المشروبات التي يجب تجنبها من أجل الترطيب هي مشروبات الطاقة بسبب محتواها العالي من الكافيين وأحياناً كميات كبيرة من السكر.

إذا كنت تريد أن تبقى رطبًا ولكنك تواجه صعوبة في شرب الماء، فيمكن أن تأتي بعض السوائل التي تتناولها يوميًا من تناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل الخيار والطماطم والكرفس والبطيخ والكوسة والفراولة والخس والخوخ.

 

تابعنا: