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فريق التحرير

26 يونيو 2024

باحثون يطورون برنامج “ذكاء اصطناعي” يتنبأ باحتمالية الإصابة بالزهايمر

منوعات
باحثون يطورون برنامج “ذكاء اصطناعي” يتنبأ باحتمالية الإصابة بالزهايمر

نشر موقع “ميديكال إكسبرس”، تقرير أشار فيه إلى أن باحثين من جامعة بوسطن طوروا برنامجًا للذكاء الاصطناعي قادرا على التنبؤ باحتمالية الإصابة بمرض الزهايمر من خلال تحليل أنماط الكلام.

ويتضمن تشخيص الزهايمر العديد من التقييمات، بما في ذلك المقابلات الشخصية، وتصوير الدماغ، واختبارات السوائل المختلفة، ومع ذلك، غالبًا ما تكتشف هذه الطرق المرض فقط بعد حدوث فقدان كبير للذاكرة وتغيرات في الشخصية.

ويعد الاكتشاف المبكر أمرًا بالغ الأهمية، إذ يمكن للعلاجات الجديدة أن تبطئ تطور المرض، لكن لا توجد طريقة موثوقة للتنبؤ بمن سيصاب بالخرف المرتبط بمرض الزهايمر حتى الآن.

وصمم فريق البحث في جامعة بوسطن، الذي يضم مهندسين وعلماء أعصاب وكمبيوتر، نموذج ذكاء اصطناعي خاصا بهم، قادرا على التنبؤ بمعدل دقة 78.5%، ما إذا كان الفرد المصاب بضعف إدراكي خفيف (MCI) سيبقى مستقرًا على مدى الأعوام الستة المقبلة، أو يتطور إلى خرف الزهايمر.

ويكمن التأثير المحتمل لهذا النموذج في شقين، هما: أولًا: أنه يتيح التشخيص المبكر مما يمنح الأطباء أداة قيمة للتنبؤ بمسار المرض، ثانيًا: أنه يجعل فحص الضعف الإدراكي أكثر سهولة وكفاءة، مما يلغي الحاجة إلى اختبارات معملية باهظة الثمن، أو فحوصات تصويرية، أو حتى زيارات للعيادة، إذ يستخدم النموذج التعلم الآلي، حيث يتم تدريب البرنامج على تحليل البيانات بشكل مستقل.

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