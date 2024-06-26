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فريق التحرير

26 يونيو 2024

أجريت على 85 ألف شخص.. دراسة أسترالية: التعرض للضوء الساطع في وقت متأخر من الليل يزيد خطر الإصابة بالسكري 2 إلى 67%

منوعات
أجريت على 85 ألف شخص.. دراسة أسترالية: التعرض للضوء الساطع في وقت متأخر من الليل يزيد خطر الإصابة بالسكري 2 إلى 67%

أجرى علماء من جامعة فليندرز الأسترالية دراسة على 85 ألف شخص، ووجدوا أن التعرض الليلي للضوء الساطع يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، بنسبة تصل إلى 67%، بغض النظر عن الأنشطة النهارية.

قال أندرو فيليبس، أستاذ مشارك من كلية الطب والصحة العامة، إن التعرض للضوء ليلًا يعطل إيقاعات الجسم اليومية، ما يؤدي إلى تغيرات في إفراز الأنسولين واستقلاب الجلوكوز.

هذه التغيرات تؤثر على قدرة الجسم في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما قد يؤدي إلى تطور مرض السكري من النوع 2.

حلل الباحثون بيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، حيث تم تقييم 84,790 مشاركًا ارتدوا مستشعرات ضوء المعصم لمدة أسبوع بين عامي 2013 و2016. جمعوا 13 مليون ساعة من بيانات مستشعر الضوء، ووجدوا أن هناك خطراً أكبر للإصابة بالسكري مرتبطًا بمقدار التعرض للضوء الليلي.

تدعم البيانات فرضية أن الضوء، الذي يثبط أو يغير إيقاعات الساعة البيولوجية، قد يغير أيضًا كيفية إفراز الأنسولين واستقلاب الجلوكوز. ويشير الباحثون إلى أن هذا الخلل في الساعة البيولوجية يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز بعد الأكل، ما يعزز مقاومة الأنسولين ويزيد من خطر الإصابة بالسكري.

بالإضافة إلى ذلك، أخذ الباحثون في الاعتبار نمط الحياة والسلوكيات مثل العمل بنظام الورديات وأنماط النوم غير المنتظمة، ووجدوا أن التعرض للضوء بين الساعة 12:30 صباحًا و6 صباحًا يمثل مشكلة صحية كبيرة.

ويقترح العلماء الحد من التعرض الشخصي للضوء بين هذه الساعات للحفاظ على إيقاعات الساعة البيولوجية وتقليل خطر الإصابة بالسكري.

وأكد فيليبس أن النتائج أظهرت علاقة تعتمد على الجرعة بين التعرض للضوء الليلي وخطر الإصابة بالسكري. ويشير إلى أن تقليل التعرض للضوء ليلًا والحفاظ على بيئة مظلمة قد يكون وسيلة سهلة ورخيصة لمنع أو تأخير تطور مرض السكري.

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