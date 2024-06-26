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27 يونيو 2024

جورجيا تحقق فوزا تاريخيا على البرتغال وتتأهل لدور الـ16 فى يورو 2024

رياضة
جورجيا تحقق فوزا تاريخيا على البرتغال وتتأهل لدور الـ16 فى يورو 2024

خطف منتخب جورجيا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي اليورو بعدما حقق فوزا ثمينا على نظيره المنتخب البرتغالي، بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب “فيلتينس أرينا”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السادسة في “يورو 2024” المقامة حاليا في ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو المقبل.

وسجل خفيتشا كفاراتسخيليا، هدف منتخب جورجيا في الدقيقة الثانية من انطلاق المباراة، وأضاف جيورجيس ميكاوتادزي الهدف الثاني في الدقيقة 57 من ضربة جزاء.

ويعتبر هدف كفاراتسخيليا في شباك البرتغال هو الأول له على الإطلاق في بطولة دولية كبرى، وهدفه السادس عشر في 33 مباراة مع منتخب بلاده جورجيا.

وبهذه النتيجة تواجد منتخب جورجيا في المركز الثالث في ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط متساويا مع تركيا الوصيف بنفس الرصيد وخطف بطاقة التأهل عن المجموعة كأفضل ثوالث

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