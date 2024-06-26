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27 يونيو 2024

تركيا تقتنص فوزا مثيرا من التشيك وتتأهل لدور الـ 16

رياضة
تركيا تقتنص فوزا مثيرا من التشيك وتتأهل لدور الـ 16 منتخب تركيا

تأهل منتخب تركيا لدور الـ 16 من بطولة يورو 2024، المقامة حاليا في ألمانيا، بعد فوزه على منتخب التشيك 2 – 1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب “فولكسبارك”، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة.

وتعرض أنتونين باراك، لاعب منتخب التشيك للطرد، بعد مرور 20 دقيقة من زمن اللقاء، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وذكرت شبكة “أوبتا” أن أنتونين باراك أصبح أسرع لاعب يحصل على بطاقة حمراء في تاريخ اليورو، بعد 20 دقيقة، متخطيا الرقم القياسي السابق للمدافع الفرنسي إيريك أبيدال ضد إيطاليا في 17 يونيو 2008، بعد 24 دقيقة.

وفي الشوط الثاني تقدم المنتخب التركي، بالهدف الأول عن طريق هاكان أوغلو، من تسديدة قوية، سكنت على يسار حارس التشيك، في الدقيقة 51. وتعادل منتخب التشيك عن طريق توماس سوتشيك، في الدقيقة 66، وسجل سينك توسون هدف فوز تركيا بالمباراة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع للمباراة.

ورفع تركيا رصيده إلى 6 نقاط بالتساوى مع البرتغال صاحب الصدارة، بينما توقف رصيد منتخب التشيك، عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.

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