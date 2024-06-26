ثوب من الكربون.. مانسوري تقدم تعديلات جمالية على “لامبورجيني هوراكان ستيراتو”

أجرت شركة مانسوري تعديلات شكلية على السيارة “لامبورجيني هوراكان ستيراتو” (Huracán Sterrato) لتكسوها بثوب من الكربون.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن سيارتها المعدلة تتميز بالعناصر المصنوعة من ألياف الكربون والعجلات المسبوكة من الألومنيوم، وهو ما ساهم في خفض وزن السيارة بشكل ملحوظ.

وتظهر هذه المكونات على المئزر الأمامي وكسوة الكشافات الإضافية وطاقم الرفارف وفتحات التهوية ومرايا الرؤية الخلفية والجناح الخلفي والناشر وشفة الاسبويلر ومقابض الأبواب.

وتتألق المقصورة الداخلية للسيارة المعدلة من خلال التناغم اللوني بين الأخضر والأسود والأحمر على خيوط الحياكة، فضلا عن توقيعات مانسوري وفرش ألكانتارا الفاخر.

وتبقى السيارة بمعدلات الأداء القياسية بقوة 610 حصان/560 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى. وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3ر3 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 260 كلم/س.

جدير بالذكر أن Sterrato هي نسخة الطرق الوعرة من السيارة Huracán السوبر رياضية الشهيرة.