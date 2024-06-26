رأس مفصول وجسد مقطع.. مساعد رائد الأعمال فهيم صالح مُدان بقتله

في 13 يوليو من العام 2020، تبع تايريس هاسبل رئيسه رائد الأعمال المولود في السعودية لأبوين بنغالين فهيم صالِح إلى شقته في الجانب الشرقي الأدنى من مدينة نيويورك، وقتله. غادر هاسبل لفترة وجيزة، وأثناء عودته لتنظيف مسرح الجريمة، كان ابن عم صالِح، في الشقة يتفقد ابن عمه الذي انقطعت أخباره، ليعثر على جثة صالِح ورأسه وأطرافه مفصولة.

غادر “هاسبل” موقع الشقة فورًا بعد رؤية الشرطة في الخارج. واختفى إلى أن ألقي القبض عليه في مانهاتن في 17 يوليو من العام نفسه.

أخيرًا، أدانت هيئة المحلفين “هاسبل” بتهمة القتل من الدرجة الأولى، وتهمتين بالسرقة الكبرى من الدرجة الثانية، وتهمة سطو من الدرجة الثانية، بالإضافة إلى تهم أخرى، وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن.

لماذا قتل “هاسبل” فهيم صالح؟

وفق ما توصل إليه المحققون، قتل “هاسبل”، البالغ من العمر 25 عامًا، فهيم صالِح لمنعه من اكتشاف اختلاسه حوالي 400,000 دولار من رأس المال الاستثماري لشركة Gokada، وهي شركة نيجيرية تعمل في خدمات الدراجات النارية.

بدأ “هاسبل” العمل كمساعد لصالِح في مايو 2018، وكان مكلفًا بمجموعة متنوعة من المهام، بما في ذلك التعامل مع الشؤون المالية لرئيسه، مما أتاح له الوصول إلى سجلاته المالية.

كيف أدار “هاسبل” عملية الاختلاس؟

في خريف 2018، بدأ “هاسبل” سرقة الأموال من شركات صالِح باستخدام مخططات منفصلة، وأنشأ عدة حسابات مالية، بما في ذلك حساب “باي بال” لتحويل الأموال إلى حساباته. كان ينفق هذه الأموال على هدايا صديقته.

استمر “هاسبل” في سرقة أموال “صالح” حتى بعد استقالته في مايو 2019، وقد وصلت قيمة الأموال المختلسة إلى 400 ألف دولار. وفي يناير 2020، اكتشف صالِح أحد الاحتيالات وتتبعها حتى كشف أمر “هاسبل”، وواجهه بشأن سرقة 35,000 دولار من شركته، واقترح تسوية لسداد الديون وتجنب الملاحقة الجنائية. وافق “هاسبل” على السداد على مدار عامين. إلا أنه خشية الملاحقة قرر قتل صالح.

كيف قًتل صالح فهيم؟

في الأيام التي سبقت جريمة القتل، خطط “هاسبل” للاحتفال بعيد ميلاد صديقته، وشراء حقائب يدها وأحذيتها الفاخرة، وحجز جولة خاصة لها على متن يخت، واستئجار جناح فاخر في حي سوهو، وفقًا للتحقيقات.

وفي يوم الجريمة، تبع “هاسبل” شخصًا إلى بهو مبنى صالح، وانتظر هناك داخل بئر سلم، حيث كان مسلحًا بسكين ومسدس صعق كهربائي، وارتدى بدلة سوداء مع قناع معتم لإخفاء نفسه. وعندما عاد صالح من الخارج، تبعه “هاسبل” إلى المصعد، الذي فتح مباشرة في شقة صالح، حيث صعقه في ظهره ثم طعنه عدة مرات في رقبته وجذعه، مما أدى إلى مقتله، على حد قول المدعين العامين.

وفي اليوم التالي، عاد “هاسبل” إلى الشقة “لتقطيع الجثة وتنظيف مسرح الجريمة”، ثم قام بتقطيع جثة صالح وفصل رأسه ووضع أجزاء الجسم في أكياس بناء أعدها مسبقًا.

من هو صالح فهيم؟

ولد فهيم صالِح، رائد الأعمال البنغلاديشي الأمريكي، في السعودية عام 1986 وانتقل إلى أمريكا مع أسرته. تعلم البرمجة ذاتيًا في سن صغيرة، وأنشأ موقعًا خاصًا له ولأسرته خلال فترة مراهقته. وفي المرحلة الثانوية، أنشأ منصة تواصل اجتماعي مخصصة للمراهقين باسم “برانك ديال” (PrankDial)، والتي نمت إلى عمل تجاري بقيمة 10 ملايين دولار بعد تخرجه من جامعة بنتلي.

شارك فهيم في تأسيس شركة النقل البنغلاديشية “باثاو” (Pathao)، التي حققت شهرة واسعة في بنغلاديش ونيبال. في عام 2015، قُدرت قيمة الشركة بحوالي 100 مليون دولار، مما جعله واحدًا من أنشط الشباب البنغال وأكثرهم شهرة وذكاءً وهو لم يكمل الثلاثين من عمره بعد.

وفي عامي 2017-2018، شارك فهيم في تأسيس شركة “جوكادا” (Gokada) النيجيرية للنقل بالدراجات. حصلت الشركة لاحقًا على تمويل كبير بقيمة 5.4 ملايين دولار كجولة استثمارية (Series A)، ولاقت انتشارًا واسعًا في نيجيريا، خصوصًا في مدينة لاغوس، أكبر مدنها وأكثرها ازدحامًا.

“تايريس هاسبل قطع حياة السيد صالِح بشكل مأساوي، وهو رجل جاء من عائلة مهاجرة متماسكة وتبع شغفه ليصبح رجل أعمال ناجحًا”؛ علق المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج على جريمة قتل صالح فهيم البشعة. وأضاف: “آمل أن توفر المساءلة التي تم تحقيقها بفضل حكم اليوم بعض الراحة لأحباء السيد صالِح وهم يواصلون الحداد على فقدانه”.