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فريق التحرير

27 يونيو 2024

دراسة صينية تؤكد: الصيام المتقطع يفوق الأدوية في علاج مرض السكري المبكر

منوعات
دراسة صينية تؤكد: الصيام المتقطع يفوق الأدوية في علاج مرض السكري المبكر

توصلت دراسة إلى أن الصيام المتقطع قد يكون خيارًا فعالًا كتدخل أولي يفوق الأدوية في علاج مرض السكري المبكر، خاصة للأشخاص الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن.

قام الدكتور ليزين غوو وفريقه من الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية في بكين بدراسة تأثير الصيام المتقطع 5:2 على مرضى السكري من النوع الثاني المشخّصين حديثًا، مقارنة بأدوية مثل الميتفورمين والإمباغليفلوزين، على مدى 16 أسبوعًا.

أظهرت نتائج الدراسة، التي نُشرت في مجلة “JAMA Network Open”، أن المشاركين في مجموعة الصيام المتقطع قد حققوا انخفاضاً أكبر في مستويات السكر التراكمي (HbA1c)، وتحسناً في مستويات السكر في الدم، مقارنة بالمشاركين الذين تلقوا الأدوية الدوائية التقليدية، كما لوحظ تحسن في مؤشرات الصحة العامة مثل الوزن، وضغط الدم، ومحيط الخصر والورك.

وعلى الرغم من ذلك، ظهرت بعض الآثار الجانبية في كل من المجموعات، مع تحذيرات حول النقص في مستوى السكر في الدم والآثار الجانبية المعوية والبولية لبعض الأدوية.

يشير الباحثون إلى أن الصيام المتقطع يمكن أن يكون “تدخلًا أوليًا فعالًا” لمرضى السكري من النوع الثاني، يسهم في تحسين نمط الحياة وإدارة الحالة دون الحاجة الدائمة للأدوية.

الدراسة تسلط الضوء على أهمية النظام الغذائي والتغذية في التحكم في مرض السكري، وتدعم التوجه نحو تبني استراتيجيات الصحة العامة التي تشمل الصيام المتقطع كأداة قوية في إدارة هذا المرض.

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