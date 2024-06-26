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فريق التحرير

27 يونيو 2024

بيونج يانج تختبر بـ”نجاح” صاروخاً متعدد الرؤوس الحربية

دوليات
بيونج يانج تختبر بـ”نجاح” صاروخاً متعدد الرؤوس الحربية

أعلنت كوريا الشمالية أنّها اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ متعدد الرؤوس الحربية، مؤكّدة أن التجربة نجحت في مراحلها كافة من فصل الرؤوس والتحكم بها وتوجيهها وإصابتها أهدافها.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، إنّ الجيش “أجرى بنجاح في 26 يونيو اختبار الفصل والتحكّم في توجيه الرؤوس الحربية المتنقّلة الفردية”، مؤكّدة أنّه “تمّ بنجاح توجيه الرؤوس الحربية المتنقّلة المنفصلة إلى الأهداف الإحداثية الثلاثة”.

ويأتي إطلاق الصاروخ في خضم توتر متزايد عبر الحدود بين الكوريتين حيث أعلن الجيش الكوري الشمالي في 30 مايو أن كوريا الشمالية أطلقت وابلا من الصواريخ البالستية القصيرة المدى.

وفي اليوم التالي نشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية لقطات للزعيم كيم جونغ أون أثناء إشرافه على اختبار نظام راجمات الصواريخ.

ويعتقد محلّلون أنّ كوريا الشمالية ذات القدرات العسكرية النووية تجري اختبارات لتعزيز إنتاجها للقذائف المدفعية وصواريخ كروز بغية إمداد روسيا بها لاستخدامها في أوكرانيا، وهو ما أكّده تقرير نشره البنتاغون الشهر الماضي.

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