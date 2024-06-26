“بي واي دي” تطلق سيارتها الكهربائية “تانج”: 530 كيلومترًا بشحنة واحدة

أطلقت شركة بي واي دي أيقونتها الكهربائية Tang الجديدة، التي تنتمي إلى فئة موديلات SUV.

وأوضحت الشركة الصينية أن السيارة Tang الجديدة تعتمد على سواعد محركين كهربائيين بقوة 380 كيلووات/517 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 700 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الكبيرة تتسارع السيارة البالغ وزنها 6ر2 طن من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 9ر4 ثانية.

وتم تجهيز السيارة ببطارية سعة 8ر108 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 530 كلم.

ولتتناسب السيارة Tang مع معدلات الأداء العالية تم إدخال تعديلات وتحسينات على مجموعة التعليق؛ حيث توازن السيارة بين معدلات الأداء العالية للمحرك والرشاقة على الطريق والشعور بالراحة في المقصورة الداخلية.

رتوش تصميمية

وتتميز السيارة الجديدة من خلال الرتوش التصميمية على المقدمة مع شبكة المبرد الجديدة والتصميم الجديد لفتحات التهوية وشريط الكروم الممتد على كامل المقدمة، بالإضافة إلى شريط الإضاءة الأنيق على المؤخرة، مع الكشافات العاملة بتقنية LED.

وتظهر السيارة Tang الجديدة بطول 4870 ملم وعرض 1950 ملم وارتفاع 1725 ملم. وتسع ما يصل إلى 940 لترا من الأمتعة.

وتزدان المقصورة الداخلية بتجهيزات ثنائية اللون مع أشرطة إضاءة باللون الأزرق، فضلا عن شاشة كبيرة لنظام الملتيميديا.